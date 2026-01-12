自由電子報
娛樂 最新消息

被捕捉與男友李鐘碩穿「同款毛衣」? IU霸氣回應酸民 笑翻網友

IU與演員李鐘碩感情穩定。（翻攝自IG）IU與演員李鐘碩感情穩定。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣歌手IU與演員李鐘碩自2022年底公開戀情以來，感情穩定，近日因「情侶裝疑雲」再度成為話題。近日，有粉絲在社群上分享兩人在不同場合穿著類似毛衣的照片，直呼「嗑到了」，認為兩人正在透過這種方式低調放閃。

不過，也有另一部分粉絲對偶像有戀情表達不滿，批評兩人「衣服能不能各自穿不一樣的」，甚至在IU官方平台留言抵制情侶裝。面對酸民，IU親自回應：「다른 옷인데…？（是不同件衣服耶）」，還附上一個笑臉符號，霸氣澄清謠言，幽默回擊酸民。

李鐘碩（左）近期參加聚會穿的毛衣，被粉絲猜測與IU同款。（翻攝自IG）李鐘碩（左）近期參加聚會穿的毛衣，被粉絲猜測與IU同款。（翻攝自IG）

事情的起因是李鐘碩日前出席韓劇《瑞草洞》演員群的年末聚會，同劇演員柳惠英將當天影片上傳至YouTube頻道《류혜영레몬과밀치회》，影片曝光後，眼尖粉絲發現李鐘碩的毛衣與IU的款式相似，立刻引發討論。

粉絲對此留言兩極，一派表示「好甜啊」、「嗑到了」，另一派則嚴厲批評偶像「不能穿同款嗎？」。IU回應後，不少粉絲大讚她幽默又霸氣：「雖然看起來像情侶裝，但IU說不是就不是」、「酸民管太多了」、「人家就是情侶，穿同款也很正常啊」。

點圖放大header
點圖放大body

