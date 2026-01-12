八點檔女神「抓包老公出軌」大失控 渣尪「一舉動」讓她心碎

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇晏霈在民視八點檔《豆腐媽媽》與李運慶演夫妻，近來劇情中，她的角色「育玲」將親眼目睹老公出軌，兩人甚至在畫室正面攤牌，情緒全面潰堤。

蘇晏霈在《豆腐媽》抓包老公出軌。（民視提供）

蘇晏霈分享，導演給她的方向不是「抓姦」，而是去確認那個心裡隱約知道、卻一直不敢承認的事實。拍攝前她刻意不與人聊天、不說笑，讓自己一直停在「不敢問、卻一定要面對」的狀態，讓情緒自然一層一層崩塌。

蘇晏霈說：「育玲真的看到事實那一刻，第一句話反而先酸自己：『不被愛才是小三。』那是一種看起來理智，其實已經失魂的方式。」她形容，那是一層一層心碎的過程，「你怎麼理智地壓，都壓不住」。

李運慶（中）在《豆腐媽》被抓包出軌王晴（右），下意識站出護愛舉動，讓原配蘇晏霈痛心。（民視提供）

劇中，蘇晏霈撞見李運慶和王晴擁吻，她忍無可忍直接攤牌，當看到老公下意識站到小三前面保護的那一瞬間，讓她當場心碎，「那才是真的痛。因為以前都是育玲站在家軒前面保護他，現在卻連猶豫都沒有選擇別人。那一刻育玲才真的明白，她不只是被背叛，而是已經被登出他的世界了」。

談到角色性格，蘇晏霈認為育玲並不是犧牲型女性，而是把全心付出當成讓自己快樂的方式，一旦看清對方，「會全部收回、冷到底，傷心一定會，但她不會自憐，因為她沒有做錯任何事」。

導演為了讓觀眾情緒有起伏，精準安排每場戲的節奏，畫室這場則要求「氣憤大於悲傷」。蘇晏霈笑說自己當天完全失控，但導演仍覺得可接受，「只能拍一次，因為那種狀態很難再來第二次」。她拍完後整個人像被掏空，「沒有哭，但說不出話，連停車都恍神開錯樓層，在車上坐很久才消化完那個傷」。

