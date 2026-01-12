自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八點檔女神「抓包老公出軌」大失控 渣尪「一舉動」讓她心碎

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇晏霈在民視八點檔《豆腐媽媽》與李運慶演夫妻，近來劇情中，她的角色「育玲」將親眼目睹老公出軌，兩人甚至在畫室正面攤牌，情緒全面潰堤。

蘇晏霈在《豆腐媽》抓包老公出軌。（民視提供）蘇晏霈在《豆腐媽》抓包老公出軌。（民視提供）

蘇晏霈分享，導演給她的方向不是「抓姦」，而是去確認那個心裡隱約知道、卻一直不敢承認的事實。拍攝前她刻意不與人聊天、不說笑，讓自己一直停在「不敢問、卻一定要面對」的狀態，讓情緒自然一層一層崩塌。

蘇晏霈說：「育玲真的看到事實那一刻，第一句話反而先酸自己：『不被愛才是小三。』那是一種看起來理智，其實已經失魂的方式。」她形容，那是一層一層心碎的過程，「你怎麼理智地壓，都壓不住」。

李運慶（中）在《豆腐媽》被抓包出軌王晴（右），下意識站出護愛舉動，讓原配蘇晏霈痛心。（民視提供）李運慶（中）在《豆腐媽》被抓包出軌王晴（右），下意識站出護愛舉動，讓原配蘇晏霈痛心。（民視提供）

劇中，蘇晏霈撞見李運慶和王晴擁吻，她忍無可忍直接攤牌，當看到老公下意識站到小三前面保護的那一瞬間，讓她當場心碎，「那才是真的痛。因為以前都是育玲站在家軒前面保護他，現在卻連猶豫都沒有選擇別人。那一刻育玲才真的明白，她不只是被背叛，而是已經被登出他的世界了」。

談到角色性格，蘇晏霈認為育玲並不是犧牲型女性，而是把全心付出當成讓自己快樂的方式，一旦看清對方，「會全部收回、冷到底，傷心一定會，但她不會自憐，因為她沒有做錯任何事」。

李運慶（中）在《豆腐媽》被抓包出軌王晴（右），下意識站出護愛舉動，讓原配蘇晏霈痛心。（民視提供）李運慶（中）在《豆腐媽》被抓包出軌王晴（右），下意識站出護愛舉動，讓原配蘇晏霈痛心。（民視提供）

導演為了讓觀眾情緒有起伏，精準安排每場戲的節奏，畫室這場則要求「氣憤大於悲傷」。蘇晏霈笑說自己當天完全失控，但導演仍覺得可接受，「只能拍一次，因為那種狀態很難再來第二次」。她拍完後整個人像被掏空，「沒有哭，但說不出話，連停車都恍神開錯樓層，在車上坐很久才消化完那個傷」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中