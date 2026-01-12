自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

韓綜戰場搬來台灣！《生存王2》花蓮開打 金鍾國金炳萬坐鎮

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國硬派實境節目《生存王2》將正式登台拍攝！第二季重量級卡司同步曝光，由金鍾國、金炳萬、陸俊書、金泳勳4大韓星確定14日下午抵達花蓮，並在下午3點於花蓮機場一樓入境大廳舉辦記者會，消息引發台韓高度關注。

金鍾國婚後首度在台露面，週三下午將現身花蓮，為實境節目來台宣傳。（翻攝自Naver）金鍾國婚後首度在台露面，週三下午將現身花蓮，為實境節目來台宣傳。（翻攝自Naver）

這次來台的四位成員，各自代表不同領域的「生存天花板」，製作單位幾乎是把「韓綜戰力值」直接搬來台灣。

號稱「體能怪物」的金鍾國向來以鋼鐵般體能與自律聞名，從音樂、綜藝到生存實境，都是撐住全場的存在。他的加入，讓《生存王2》在「體力值」這一欄直接拉滿，特別是他婚後首次來台，絕對讓粉絲好奇心超標。

《生存王2》參賽者有《單身即地獄4》的陸俊書。（翻攝自Netflix）《生存王2》參賽者有《單身即地獄4》的陸俊書。（翻攝自Netflix）

最讓老觀眾熱血沸騰的，莫過於金炳萬回歸野外生存實境。曾在《叢林的法則》打造無數名場面，被封為「族長」的他，這次再度進入真實環境，被視為《生存王2》靈魂人物，讓節目未播先轟動。

因《單身即地獄4》爆紅的陸俊書，不只外型吸睛，更以冷靜判斷與心理素質見長。在生存節目中，這類「低調卻致命」的角色，往往最可怕。

《生存王2》海報。（童心娛樂提供）《生存王2》海報。（童心娛樂提供）

金泳勳作為新生代偶像代表，這次挑戰極限環境，被視為《生存王2》最具反差感的成員，也讓節目成功橫跨偶像圈與實境綜藝迷。

《生存王》第一季集結12名來自各領域的頂尖選手，在馬來西亞荒野叢林進行10天極限生存戰，如今第二季正式把戰場移師台灣，花蓮的山林、地形與自然環境，被看好將成為全新「生存修羅場」，令人好奇是否再創韓綜名場面。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中