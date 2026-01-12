自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

金球獎／主持人踩線秒道歉！李奧納多被虧「愛吃25歲嫩妹」反應曝光

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第83屆金球獎頒獎典禮在台灣時間今天（12日）上午舉行，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）雖然無緣以《一戰再戰》奪下影帝，不過仍是全場焦點，尤其是主持人、喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）拿李奧納多的「25歲女友」一事開玩笑，讓全場笑到翻。

李奧納多狄卡皮歐。（美聯社）李奧納多狄卡皮歐。（美聯社）

李奧納多因為歷任女友都不超過25歲一事，成為眾人茶餘飯後的話題。今天在金球獎上，妮基葛拉瑟細數了李奧納多輝煌的演藝生涯，擁有無數的經典角色，與所有偉大的大導演合作，還拿過金球獎、奧斯卡，「不過最令人印象深刻的是，這一切都是在你女朋友30歲以前獲得的！真的是很厲害。」妮基葛拉瑟語畢，現場哄堂大笑，李奧納多自己也露出了笑意。李奧納多的現任女友維多利亞伽里蒂已經27歲，不過也還沒滿30歲。

妮基葛拉瑟。（美聯社）妮基葛拉瑟。（美聯社）

妮基葛拉瑟一說完，立刻向台下的李奧納多道歉，「抱歉，這笑話很低俗，我努力不要這樣說，但關於你的事情，除了這個（25歲女友論）以外，我什麼都不知道。」妮基葛拉瑟強調是真的，還查閱了李奧納多相關的報導，詢問李奧納多：「1991年你最喜歡的食物是義大利麵嗎？」李奧納多在台下點點頭、比起讚，並用手指指向妮基葛拉瑟表示認同，展現風度。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中