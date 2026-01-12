自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金球獎／甜茶首奪金球不忘謝另一半 蘿絲拜恩笑爆老公缺席原因

〔記者許世穎／綜合報導〕第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日上午舉行，電影類音樂或喜劇類影帝后分別由《橫衝直闖》「甜茶」提摩西夏勒梅以及《媽的踹爆你》蘿絲拜恩拿下，兩人都是首度獲得金球獎肯定。

「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》奪下金球獎影帝。（路透）「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》奪下金球獎影帝。（路透）

過去提摩西曾以《以你的名字呼喚我》、《美麗男孩》、《旺卡》以及去年的《巴布狄倫：搖滾詩人》四度入圍金球獎，但皆與獎座擦身而過。他今首度獲獎，致詞時表示：「我爸爸從小灌輸我一種感恩的心態，『永遠要對你所擁有的一切心懷感激。』這讓我即使在過去空手離開典禮時，也能抬頭挺胸。」他接著表示：「如果我說那些經歷沒有讓此刻更加甜美，那我就是在說謊。」

提摩西也不忘感謝導演賈許沙夫戴：「我打從心底謝謝你，謝謝你給我這個角色，也謝謝你相信我。」最後他提到父母和「我的伴侣」，直說「非常感謝」，鏡頭立刻帶到台下的凱莉詹娜。

蘿絲拜恩以《媽的踹爆你》奪金球獎影后。（美聯社）蘿絲拜恩以《媽的踹爆你》奪金球獎影后。（美聯社）

威尼斯、柏林影展雙料影后蘿絲拜恩則以《媽的踹爆你》中瀕臨崩潰邊緣的母親一角，拿下生涯首座金球獎，上台時笑說：「我當然完全沒有準備任何感言，我在這部電影裡也沒有唱歌。真的非常感謝，這一切太令人震驚了！」

蘿絲特別感謝編導瑪麗布朗斯坦，「她寫了這個不可思議的劇本，還希望我來演，我真的不敢相信你會找我…我們只花了25天就拍完這部電影，預算大概只有8塊5毛錢。這是一部非常小的電影，所以今天能站在這裡意義重大。」

特別的是，蘿絲最後解釋，為何陪她出席金球獎的是哥哥，而不是丈夫，原因相當「另類」。她表示：「我也想感謝我的丈夫巴比坎納維爾，他今晚沒辦法到場，因為我們要養一隻鬃獅蜥，他跑去紐澤西參加爬蟲博覽會了！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中