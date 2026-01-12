自由電子報
娛樂 電視

柯煒林罹肺腺癌第4期「多了幾百個媽媽」 笑喊：我沒那麼虛弱

〔記者李紹綾／台北報導〕柯煒林拍攝《Bella儂儂》一月號封面，他短短半年歷經確診肺腺癌第4期、站上劇場舞台、以《大濛》入圍金馬影帝。對於罹癌，他自己倒是很淡定，從頭到尾沒把自己當成「病人」，反而像替生活按下重新設定鍵，練出一套全新的「減壓哲學」。

柯煒林坦言，過去的自己是標準工作狂，行程一定要塞好塞滿，「以前我是工作狂，一定要把時間填滿，但現在我學會減壓了」。生病之後，他才真正理解「慢」不是偷懶，而是一種保命技能。現在每天至少留5分鐘給自己，什麼都不做，深呼吸、泡杯茶、讓腦袋放空。

柯煒林確診癌症後悟出一套「減壓哲學」。（《Bella儂儂》雜誌提供）柯煒林確診癌症後悟出一套「減壓哲學」。（《Bella儂儂》雜誌提供）

他還現場示範人生比喻，舉起保溫瓶說：「就像倒熱茶一樣，你急著倒，很容易濺出來燙到手；但如果專慢慢倒，其實速度比你想像中快，而且不會燙到。」這套「慢慢來反而比較快」的生活哲學，成了他現在最受用的生存指南

生病期間，來自四面八方的關心也讓柯煒林哭笑不得。他笑說自己現在彷彿多了幾百個媽媽，「大家看到我就叫我加油、要健康，雖然我知道那是愛，但有時候真的覺得言重了」，他其實很在意別被貼上「需要被照顧」的標籤，因為那樣很容易真的活成大家想像的樣子，「有些叫我保重的人，黑眼圈比我還深耶！其實我過得很健康啦」，他希望大家把他當成一個狀態正常、正在好好生活的人就好。

柯煒林笑談癌後人生：我真的過得很好。（《Bella儂儂》雜誌提供）柯煒林笑談癌後人生：我真的過得很好。（《Bella儂儂》雜誌提供）

至於工作，柯煒林一點都沒打算停。醫生反而鼓勵他繼續做想做的事，因為身體出狀況，不代表人生要暫停。翻開他的作品表，幾乎像在蒐集金獎導演卡片，從李駿碩的《濁水漂流》，到楊雅喆的《破浪男女》、陳玉勳的《大濛》，不同風格一路解鎖，也讓他的表演層次越挖越深。

柯煒林肺腺癌第4期照樣拍戲，自嘲「前準影帝」心態超穩。（《Bella儂儂》雜誌提供）柯煒林肺腺癌第4期照樣拍戲，自嘲「前準影帝」心態超穩。（《Bella儂儂》雜誌提供）

聊到未來，柯煒林眼神依舊亮晶晶。看完《影后》後，他被嚴藝文細膩的敘事深深吸引，很希望有一天能走進她筆下的角色；也不排斥來台灣挑戰舞台劇，感受那種每一場都無法複製的現場能量。拍攝現場遇到詹懷雲時，他還直接放話：「我想演你的角色，我也想跟姊姊談戀愛啊！」完全不藏野心。

至於金馬獎，柯煒林的情緒管理堪稱教科書。入圍的喜悅過後，沒得獎也只失落五秒鐘，「真的一、二、三、四、五，好，過了。」隔天太陽照樣升起，生活繼續前進，他還自嘲自己現在的身份是：「前準影帝」。

點圖放大body

