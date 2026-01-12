上海何時能超越香港？已故賭王：永遠都不會，50年也做不到

何超瓊（中）是賭王何鴻燊（右）二房長女，當年跟隨父親出席不少活動。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕澳門賭王何鴻燊2020年5月26日離世，他一生擁4妻17子女，一直道98歲才如願抱孫，至今仍常被媒體報導，財經網美胡采蘋11日在臉書發文提及何鴻燊，坦言因為愛看澳門賭王子女現況，「帥哥美女實在太多了，每房現在哪個孩子在經營什麼我都會看。」

發文中，胡采蘋聊到3年前鳳凰衛視專訪何超瓊，訪問中何超瓊表示香港回歸中國時，何鴻燊問過她，覺得香港回歸以後會怎樣？何超瓊講了一堆冠冕堂皇的話，什麼「改革開放」機會千載難逢，國家一定會快速發展，要看港澳能不能腳步一致。

接著何鴻燊問何超瓊，上海什麼時候可以超越香港？何超瓊又扯了一堆場面話，然後說：「15年吧！」結果何鴻燊告訴何超瓊：「永遠都不會，50年也不能做到。」

胡采蘋評論賭王和女兒對談，她說：「這眼光實在太驚人，像香港首富李嘉誠、何鴻燊這類人，他們的成功固然是遇上了時代，但是大時代裡面是他們脫穎而出，而不是別人，他們看事情的眼光真不是一般人能相比。」

胡采蘋說，上海要超越香港這件事情講了多少年，多少信徒被洗腦，但是賭王就能說出「永遠都不會」這種答案，不愧是一代商業奇人。



