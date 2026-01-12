60歲隱形富婆罕談不生不育  香港生活逼人不敢結婚？

香港前亞洲小姐季軍楊玉梅今年已經60歲了。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕60歲香港前亞洲小姐季軍楊玉梅，當年選美摘下「最上鏡小姐」，近年作品不多，但其凍齡美貌與優雅氣質，總能給觀眾留下深刻印象，近日發布影片及照片可見，她打扮精緻皮膚白皙緊緻，完全看不出已屆花甲之年，狀態極佳美艷如昔。

港媒報導，這位美魔女至今依然單身，不婚不育，日前上傳影片以「不結婚又不生子在香港一年要用幾多錢呀？」為題，詳細分析在香港單身生活開銷，直言高昂的物價讓她對婚姻和生育望之卻步。

影片中，楊玉梅以自身為例，計算每日餐費、交通費，以及最驚人的住房開銷。她指出，一個普通的開放式單位，月租便要1萬5千港幣（約6萬1500元台幣）至2萬港幣（約8萬2千元台幣），加上日常飲食等基本開銷，一位單身人士精打細算下，一年花費竟高達40萬港幣（約164萬台幣）。

最後，楊玉梅對著鏡頭擺出求饒手勢，大嘆：「所以我呢...我不敢結婚不敢生子呀！」港媒質疑楊玉梅真的被金錢問題困擾嗎？報導指出，她除了演藝事業外，早在2000年便投身商界，在飲食業一展長才，傳她旗下餐廳集團擁有多達24間分店，是圈中名副其實「隱形富婆」。

