娛樂 電視

（專訪）文姿云征服極地防線瓦解 驚揭國手生涯「曾陷入解離」

以空手道爆發力聞名的文姿云，首度挑戰高海拔長程攀登。（三立提供）以空手道爆發力聞名的文姿云，首度挑戰高海拔長程攀登。（三立提供）

〔記者傅茗渝／專訪〕陳彥博、郭泓志、吳佳穎、文姿云與蕭俊文這五位戰功赫赫的國家代表隊好手，在三立與台灣大哥大聯手打造的實境節目《上山吧！台灣隊》中卸下國手光環，挑戰面對未知的極限。這部歷時兩年籌備的誠意之作，深入瑞士馬特洪峰、非洲吉力馬札羅山與台灣聖稜線，當頂尖運動員站上世界名峰，他們所承受的不再是個人獎牌的輸贏，而是在大自然面前，身為一個「人」的真實可能性。

文姿云在《上山吧！台灣隊》中踏上吉力馬札羅山，離開熟悉的競技場，在極端環境中重新面對真正的自己。（三立提供）文姿云在《上山吧！台灣隊》中踏上吉力馬札羅山，離開熟悉的競技場，在極端環境中重新面對真正的自己。（三立提供）

對於以爆發力見長的空手道國手文姿云而言，這次挑戰吉力馬札羅山滿是荊棘。文姿云揭露運動員長期在高壓下，內心其實承載著沉重負荷，回憶起準備比賽的那段日子，她自爆曾陷入一種「解離」狀態，身體機械式地運作，心靈卻不在當下，甚至會因為雙重壓力突然在訓練中「卡住」，忘記最擅長的招式。這次選擇極地環境，她想知道當自己不再是那個「必須堅強」的國手時，還能擁有什麼樣的可能性。

陳彥博（左起）、吳佳穎、文姿云、蕭俊文、郭泓志在《上山吧！台灣隊》中，卸下國手身分，站上世界名峰，迎戰未知極限。（資料照，記者潘少棠攝）陳彥博（左起）、吳佳穎、文姿云、蕭俊文、郭泓志在《上山吧！台灣隊》中，卸下國手身分，站上世界名峰，迎戰未知極限。（資料照，記者潘少棠攝）

而攀登過程中的艱辛超乎想像，特別是極度怕冷的文姿云，在登頂前一晚迎來身心最低谷。凌晨出發前，她在零下低溫中因為睡袋防寒不足，全身發抖、整夜未眠，當時她對隊友雷艾美立下壯志：「除非我沒有呼吸、沒有意識，不然我都會想要完成這一趟路。」然而，真正擊垮她堅強防線的，卻是一副失靈的手套。當租來的手套因濕氣滲入失效，那一刻，不知所措的感覺迎面而來 好在雷艾美一句「我的手套可以跟你交換」，讓習慣獨自戰鬥的文姿云瞬間卸下武裝。

《上山吧！台灣隊》攀登吉力馬札羅山。（三立提供）《上山吧！台灣隊》攀登吉力馬札羅山。（三立提供）

雷艾美（左）主動交換手套，讓習慣獨自承擔的文姿云，首次深刻感受到自己不是一個人。（三立提供）雷艾美（左）主動交換手套，讓習慣獨自承擔的文姿云，首次深刻感受到自己不是一個人。（三立提供）

「原來我可以不是一個人，我是可以被接住的。」文姿云感性地說，在競技場上沒人能替她比賽，但在這座山上，她擁有了並肩作戰的隊友。她開始允許自己流露脆弱，不再刻意守著強悍表象。她希望觀眾能看到運動員平凡、會挫折、會無力的多樣面貌，對她而言，最想留下的畫面不是登頂榮光，而是有人告訴她「其實大家都在，你不是一個人」。

