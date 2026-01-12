1600萬訂閱神話翻車！國民YouTuber「我沒不倫」燒爆日網

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本YouTube圈再度炸鍋。擁有超過1600萬訂閱、國民級YouTuber的Hajime社長（はじめしゃちょ），近日親上火線澄清不倫傳聞，原本想止血，卻因一句「神邏輯式說法」火上加油，引發猛烈質疑聲浪。

國民級YouTuber Hajime社長，近日親上火線澄清不倫傳聞。（翻攝自X）

Hajime社長2017年曾被大胃王網紅木下佑香控訴劈腿，形象重挫，隨後他火速拍片道歉，直到去年8月30日驚喜宣布結婚。

整件事件起點，來自爆料型直播主コレコレ近日在節目中引述自稱與Hajime社長有過關係的女性說法，瞬間點燃輿論。

對此，Hajime社長緊急上傳標題為「關於造成騷動的事情，想跟大家說明一下」的影片，親自說清楚外界最關心的幾個時間點。

影片中，他以時間軸方式說明婚姻與懷孕進度，強調與妻子在交往期間就已討論生子、持續備孕，否認「奉子成婚」的說法。

接著，他正面回應最具爭議的不倫疑雲，語氣轉為嚴肅：「我在交往期間，確實做過會讓妻子受傷的事情。」但隨即補上一句關鍵聲明：「我可以發誓，我沒有不倫。」

此話一出，評論區瞬間炸裂。不少網友聽完後滿頭問號，直指他的說法邏輯矛盾：「承認出軌，卻堅持那不算不倫？」也有人直言「越解釋越像在找理由」。

日媒報導，一名節目編劇分析指出，Hajime社長多年來累積大量年輕、家庭向粉絲，主打清爽、正向人設；如今即使他極力劃清「不倫」界線，但親口承認「做過讓妻子受傷的事」，又搭配模糊辯解，自然讓觀眾心理防線瞬間崩塌。

