自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡依林金唱片太晚想睡了！合體許光漢虧：鬼家人沒旋轉

〔記者廖俐惠／台北報導〕蔡依林、許光漢昨天（10日）昨天作為地主代表，歡迎韓國第40屆金唱片頒獎典禮，蔡依林今天陸續在IG曬出照片，不但笑說自己等典禮等到想睡了，還虧許光漢「沒旋轉」。

許光漢、蔡依林。（翻攝自許光漢IG）許光漢、蔡依林。（翻攝自許光漢IG）

不得不說，蔡依林的IG限時動態十分有趣，今天先是曬出CORTIS合照，大讚他們才華洋溢可愛，TWS的部分則是特別提到他們的《OVERDRIVE》撒嬌舞，寫到「肩膀，嗯嗯嗯嗯」，這句話有音樂。接著還有跟CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE的章昊、Ricky、邊佑錫等人的合影。

蔡依林虧許光漢沒在她面前跳《舞孃》。（翻攝自IG）蔡依林虧許光漢沒在她面前跳《舞孃》。（翻攝自IG）

其中兩張照片特別有趣，其一蔡依林寫著「想睡的母親」，畢竟昨天頒獎典禮，蔡依林在晚間快8點才終於登場，下台後還要稍微準備一下，回家卸妝、洗澡，恐怕難以在「蔡依林時間」的晚間9點半睡覺，難怪蔡依林會說想睡。不過也或許是蔡依林在發限時動態時，已經晚間10點多，早就已經是入睡時間。

蔡依林在金唱片後台喊想睡了。（翻攝自IG）蔡依林在金唱片後台喊想睡了。（翻攝自IG）

另一張蔡依林與許光漢的合照，蔡依林則是笑說：「鬼家人見面沒旋轉！」其實這是有原因的，許光漢之前在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，全裸大跳蔡依林的《舞孃》，他哼唱「旋轉、跳躍、我閉著眼～」的那一幕仍歷歷在目，許光漢也數次被拱要在蔡依林前表演，沒想到蔡依林也知道這件事，發文趁機虧煦光漢一下，實在相當幽默。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中