閃兵風暴導致Energy休團 書偉落淚鞠躬道歉 坤達感謝被接住

Energy完成小巨蛋演唱會，最終場團員感性說心聲。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy今（11日）晚在台北小巨蛋完成「ALL IN 全面進擊」演唱會，接下來除了公益活動，到今年夏天前將處於「休團」狀態，停止所有商業演出，主要是坤達和書偉發生閃兵風波，今晚提及這狀況，書偉也落淚鞠躬道歉。

書偉今晚感性談到：「不管結果是怎麼樣，我都會好好面對，好好整理自己，畢竟我們粉絲很多是父母親，我一定要做個好榜樣，不可以逃避。」他還談到除了讓歌迷等待他們，「我讓我的團員們必須要休息，真的很抱歉，不好意思。」他也鞠躬表達誠意。

另外坤達則表示：「非常謝謝這段時間遇到很多人事物，給我鼓勵加油，這段時間很多人把我好好接住，我也要盡力做到我最完美，想要獻給大家，這陣子做很多事情，我才知道海邊好多垃圾。」團員說：「對，去淨灘。」接著坤達說：「非常謝謝我這四位好兄弟。」

Toro自嘲，網路上說Energy是「風雨男團」，歷經風風雨雨高高低低，但他說身邊家人朋友夥伴都可能會犯錯，「你要看動機，在舞台上有示範的作用，希望能有成長理解和同理心。」

