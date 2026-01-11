阿信該收驚了！才發生人生首次「摔進洞裡」又在台上慘摔

阿信再次在舞台上摔倒。（資料照，相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天阿信不久前才在上海站「F✦FOREVER恆星之城」演唱會上摔下舞台，嚇壞歌迷，今（11日）晚他和「F3」言承旭、周渝民、吳建豪於成都站舉辦第3場演出時，又一次在台上重摔，現場歌迷驚聲尖叫，事後影片在網路流傳，歌迷都很心疼，也有歌迷說阿信回台灣後該去收驚了。

阿信在演唱會上腳勾到吳建豪的衣服，重心不穩摔倒。（翻攝自微博）

阿信今晚在演唱《離開地球表面》時，做出旋轉動作，但他的左腳不慎勾到吳建豪長西裝下擺，重心不穩直接往下摔，當下吳建豪努力想拉住他，也差點跌下去，最後吳建豪使出手臂力氣，努力把阿信拉起來，驚險一瞬間，雖然最後兩人都無大礙，但是發生上次阿信摔下洞裡的事件，今天又一次在台上跌倒，還是讓粉絲為阿信捏把冷汗。

請繼續往下閱讀...

阿信摔倒，吳建豪也差點撲倒。（翻攝自微博）

吳建豪（左）使出力氣拉阿信起身。（翻攝自微博）

這次巡演，阿信坦言，雖然五月天演出經驗很多了，但他在「恆星之城」演唱會登台前還是會緊張，主要是F3和他都求好心切，為演出好，都希望有新意，但這次再看到他摔倒舞台，粉絲還是希望他注意安全，多保重。

吳建豪（右）用力將阿信拉起來。（翻攝自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法