三帥合體！許光漢同框邊佑錫玩自拍 台韓《想見你》合體安孝燮

許光漢、安孝燮在金唱片大巨蛋後台合影。（翻攝自金唱片IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕許光漢昨天（10日）作為地主代表，出席在大巨蛋舉行的金唱片頒獎典禮，許多韓國藝人在後台也與他合影，其中還有韓版《想見你》的男主角安孝燮，「台韓李子維」夢幻聯動，掀起不少討論。邊佑錫也曬出與許光漢的合照，兩位同月同日生的台韓男神，還一起玩自拍，雙帥合體實在很賞心悅目。

許光漢曬出與邊佑錫的合影，兩人生日同一天。（翻攝自許光漢IG）

安孝燮曬出許光漢的合影。（翻攝自安孝燮IG）

許光漢、邊佑錫在金唱片後台玩自拍。（翻攝自許光漢IG）

許光漢今天在IG上發文，感謝金唱片邀請，並曬出與邊佑錫、安孝燮、蔡依林、TWS、CORTIS、CLOSE YOUR EYES等人的合影。安孝燮以及金唱片也發出許光漢、安孝燮的合影，兩人緊靠一起比出臉頰愛心，實在有夠可愛。安孝燮版本的《想見你》名稱為《走進你的時間》，該劇在2023年於NETFLIX上架，只是評價兩極，安孝燮的中年李子維造型更被批評太像流浪漢，一度引來罵聲。

邊佑錫在IG限時動態曬出與許光漢的合照。（翻攝自邊佑錫IG）

許光漢與TWS一起跳撒嬌舞。（翻攝自TWS IG）

許光漢昨天先是在舞台上與LE SSERAFIM一起大跳TWS的《OVERDRIVE》咬手指撒嬌舞，之後也與TWS一起合拍，被發在IG令人嘖嘖稱奇，尤其是TWS的道勳一直被說長得與許光漢有點像，同框確實有幾分相似。此外，他還與CORTIS的JAMES趙雨凡、安乾鎬、ZEROBASEONE的章昊合照，被網友笑虧根本是突破次元壁。

TWS的道勳（左）被網友說長得有點像許光漢。（翻攝自TWS IG）

許光漢主演的《想見你》在韓國爆紅後，受到熱烈歡迎，許光漢也堪稱在韓國最有名的台灣人，他曾在2023年受邀與李帝勳一起在百想藝術大賞上頒獎，2024年則演出韓劇《無路可走：輪盤賭》。昨天在大巨蛋上一起合作的LE SSERAFIM，雙方早就在2023年一起大跳《UNFORGIVEN》的CHALLENGE，去年也受邀到林口觀看LE SSERAFIM的演唱會，某方面來說簡直是台灣娛樂大使。

