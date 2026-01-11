2026丙午赤馬年火上加火 楊登嵙：選舉謹防火氣大

楊登嵙特別提到11月將舉行的9合1選舉也可能被火燒得旺旺，特別提醒「謹防火氣大」。（資料照，記者蔡淑媛攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年歲次丙午，屬於火上加火的「赤馬年」也有人稱為「火馬年」，命理專家楊登嵙表示，今年陽火旺，加上五行水火沖可能充滿變動、衝動，氣候方面也可能產生極端變化。楊登嵙特別提到11月將舉行的9合1選舉也可能被火燒得旺旺，特別提醒「謹防火氣大」。

楊登嵙指出2026年天干、地支都屬火，且是陽火，充滿著光明磊落的特質，同時特別外放、熱烈，更代表著積極、旺盛。陽火如日月之光，但由於丙午年火上加火，火勢格外強烈，有可能發生極端氣候、政治動盪、疫情等。從民俗命理角度來看，「火」象徵爆炸、戰爭、火災、地震，今年遇「水火沖」故除預防極端氣候引發的高溫、乾旱、毀滅性洪災、颱風，另外也要注意疫病爆發。

「火」大容易讓「土」成為焦土，土代表土地、不動產等財產方面變化，物價將隨之波動，楊登嵙建議投資可求「保本穩定」。而五行當中火克金，金耗損，「金」類股如高價汽車、3C電子產品跟傳統機械產業今年的發展有限；與「木」相關的金融活動可以嘗試，火、木相關的部分包含AI人工智慧、高科技化學藥劑、軍工、醫學生技、綠能、銀髮族疾病、病症藥物今年可望有發展。

楊登嵙認為從國內政治到全球局勢都會「火氣很大」，故11月28日舉行的9合1選舉，除了政治交鋒之外，也需謹防走火。

☆民俗說法僅供參考☆

