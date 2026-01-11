自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

2026丙午赤馬年火上加火 楊登嵙：選舉謹防火氣大

楊登嵙特別提到11月將舉行的9合1選舉也可能被火燒得旺旺，特別提醒「謹防火氣大」。（資料照，記者蔡淑媛攝）楊登嵙特別提到11月將舉行的9合1選舉也可能被火燒得旺旺，特別提醒「謹防火氣大」。（資料照，記者蔡淑媛攝） 

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年歲次丙午，屬於火上加火的「赤馬年」也有人稱為「火馬年」，命理專家楊登嵙表示，今年陽火旺，加上五行水火沖可能充滿變動、衝動，氣候方面也可能產生極端變化。楊登嵙特別提到11月將舉行的9合1選舉也可能被火燒得旺旺，特別提醒「謹防火氣大」。

楊登嵙指出2026年天干、地支都屬火，且是陽火，充滿著光明磊落的特質，同時特別外放、熱烈，更代表著積極、旺盛。陽火如日月之光，但由於丙午年火上加火，火勢格外強烈，有可能發生極端氣候、政治動盪、疫情等。從民俗命理角度來看，「火」象徵爆炸、戰爭、火災、地震，今年遇「水火沖」故除預防極端氣候引發的高溫、乾旱、毀滅性洪災、颱風，另外也要注意疫病爆發。

「火」大容易讓「土」成為焦土，土代表土地、不動產等財產方面變化，物價將隨之波動，楊登嵙建議投資可求「保本穩定」。而五行當中火克金，金耗損，「金」類股如高價汽車、3C電子產品跟傳統機械產業今年的發展有限；與「木」相關的金融活動可以嘗試，火、木相關的部分包含AI人工智慧、高科技化學藥劑、軍工、醫學生技、綠能、銀髮族疾病、病症藥物今年可望有發展。

楊登嵙認為從國內政治到全球局勢都會「火氣很大」，故11月28日舉行的9合1選舉，除了政治交鋒之外，也需謹防走火。

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中