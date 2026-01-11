自由電子報
娛樂 星座

快來解籤 12生肖1月11～17週運出爐

2026年1月11～17日12生肖的運師籤詩出爐。（資料照，記者邱書昱攝）2026年1月11～17日12生肖的運師籤詩出爐。（資料照，記者邱書昱攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕一週運勢出爐，民俗粉絲專頁《興趣使然的解籤師》發文分享2026年1月11～17日12生肖的運師籤詩，快接著看看自己下週的運勢如何？

❤鼠：中平

籤詩：八十原來是太公，看看晚景遇文王；目下緊事休相問，勸君且守待運通。

批：時機未至，靜待佳音。重要決策稍緩，現階段多充實自我。

❤牛：上上

籤詩：功名得意與君顯，前途富貴喜安然；若遇一輪明月照，十五團圓照滿天。

批：才華得顯，名利雙收。事業有突破機會，把握本週表現，穿戴金色飾品。

❤虎：中平

籤詩：舊恨重重未改為，家中禍患不臨身；須當謹防宜作福，龍蛇交會得和合。

批：舊事浮現，以和為貴。避免與人翻舊賬，佩戴玉飾保平安。

❤兔：小吉

籤詩：危險高山行過盡，莫嫌此路有重重；若見蘭桂漸漸發，長蛇反轉變成龍。

批：突破困境，漸入佳境。事業阻力消退，利拓展新業務。

❤龍：下下

籤詩：花開結子一半枯，可惜今年汝虛度；漸漸日落西山去，勸君不用向前途。

批：時運不濟，宜守不宜攻。暫緩新計劃，檢視過往疏失，注意睡眠品質。

❤蛇：上上

籤詩：君爾何須問聖跡，自己心中皆有益；於今且看月中旬，凶事脫出化成吉。

批：否極泰來，運勢大轉。本週困境自然化解，財運明顯上升。

❤馬：小吉

籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。

批：良機在握，雙喜臨門。利合作簽約，有意外收入，穿暖色衣物提升財勢。

❤羊：中平

籤詩：福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明自平安。

批：平安是福，知足常樂。穩守現有成果，注意飲食均衡。

❤猴：下下

籤詩：總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何。

批：順其自然，莫強求。重要計劃暫緩執行，專注處理日常事務，建議佩戴茶晶。

❤雞：上上

籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

批：福星高照，把握財運。積極爭取表現機會，副業有意外收入。

❤狗：中平

籤詩：風恬浪靜可行船，恰是中秋月一輪；凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。

批：風平浪靜，家宅平安。家庭關係和諧，事業穩步前行。

❤豬：小吉

籤詩：勸君把定心莫虛，前途清吉得安時；到底中間無大事，又遇神仙守安居。

批：穩中求進，貴人暗助。事業阻力減小，利完成積壓工作。

☆民俗說法僅供參考☆

