娛樂 最新消息

舔中藝人黃安遭觀眾噓「下台」 半瞎裝死：到頭了

黃安眼疾立刻從中國飛回台灣爽用健保。（翻攝自微博）黃安眼疾立刻從中國飛回台灣爽用健保。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕63歲舔中藝人黃安每次健康亮紅燈就飛回台灣爽用健保，2023年他就因左眼視網膜剝落緊急開刀，有3個月左右的時間都處於半瞎狀態。今（11）日黃安又發布新影片，又喊身體健康出問題，還透露自己演藝事業到頭了，觀眾發聲要他下台。

黃安利用AI生成了一張自己身披袈裟、手持法杖的照片。（翻攝自微博）黃安利用AI生成了一張自己身披袈裟、手持法杖的照片。（翻攝自微博）

長期舔中的黃安，屢屢發表貶低台安的親中言論，就算有人指他回台消費健保，他還是一副「拿我又如何」的模樣，說自己就是要爽用健保。原本下定決心皈依佛門的黃安，覺得自己近年身體健康狀況不佳，屢屢罹病，想遁入空門。還利用AI生成了一張自己身披袈裟、手持法杖的照片，沒想到才隔一天，黃安又有新說法。

黃安因為聲音沙啞覺得自己演藝事業到頭了。（翻攝自微博）黃安因為聲音沙啞覺得自己演藝事業到頭了。（翻攝自微博）

今黃安透露自己在新疆伊犁的一場演出中，在飛機上就發現自己喉嚨無法發出聲音，當時他只覺得「演藝事業到頭了」，後來雖然硬著頭皮上台，觀眾卻在台下大喊：「快下來吧，別唱了」。

黃安用沙啞聲音唱歌，觀眾要他不要再唱了。（翻攝自微博）黃安用沙啞聲音唱歌，觀眾要他不要再唱了。（翻攝自微博）

