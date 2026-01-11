日防大臣小泉進次郎腦洞大開 哥吉拉來襲有準備？

日本防衛大臣小泉進次郎被問及如果「哥吉拉攻擊東京」是否有應對策略。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕電影《哥吉拉》當中怪獸侵襲城市的時候，該怎麼辦？日本防衛大臣小泉進次郎竟然真的想過這件事，還在昨（10）日的Podcast上認真回答，表示有自衛隊「特殊作戰群」出面應對。

小泉進次郎面對腦洞大開的「哥吉拉或外星人入侵」相關問題，表示日本正在強化訓練中。（翻攝自X）

有聽眾問小泉進次郎「哥吉拉或外星人入侵」相關問題，他嚴肅回答，自衛隊「特殊作戰群」為了應對相關狀況，正在進行極高強度訓練，讓人不免懷疑，小泉進次郎是認真的嗎？沒想到他真的把這個問題當成一回事。

網友提出「哥吉拉登陸東京」或「外星艦隊入侵地球」問題，源自去年秋田遇熊害。（翻攝自X）

2025年10月秋田發生熊害，小泉進次郎派遣「陸將補」（相當於少將）高官坐鎮，因此網友想知道如果真的發生「哥吉拉登陸東京」或「外星艦隊入侵地球」，日本是否有對策及能力保護國民。小泉進次郎首度在公開場合稱讚陸上自衛隊的精銳部隊，認為「特殊作戰群」為了應對任何想像的到的危險，正在日以繼夜進行高強度訓練。

面對這類科幻級別的假設，小泉進次郎並未一笑置之，反而語氣堅定地給出了正面肯定的答案：「自衛隊就是為了應對『所有事態』而存在的」意外讓人覺得安心。

小泉進次郎的Podcast網站紅框處就是關於哥吉拉入侵東京的內容。（翻攝自小泉進次郎Podcast官網）

