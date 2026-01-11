自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日防大臣小泉進次郎腦洞大開 哥吉拉來襲有準備？

日本防衛大臣小泉進次郎被問及如果「哥吉拉攻擊東京」是否有應對策略。（翻攝自X）日本防衛大臣小泉進次郎被問及如果「哥吉拉攻擊東京」是否有應對策略。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕電影《哥吉拉》當中怪獸侵襲城市的時候，該怎麼辦？日本防衛大臣小泉進次郎竟然真的想過這件事，還在昨（10）日的Podcast上認真回答，表示有自衛隊「特殊作戰群」出面應對。

小泉進次郎面對腦洞大開的「哥吉拉或外星人入侵」相關問題，表示日本正在強化訓練中。（翻攝自X）小泉進次郎面對腦洞大開的「哥吉拉或外星人入侵」相關問題，表示日本正在強化訓練中。（翻攝自X）

有聽眾問小泉進次郎「哥吉拉或外星人入侵」相關問題，他嚴肅回答，自衛隊「特殊作戰群」為了應對相關狀況，正在進行極高強度訓練，讓人不免懷疑，小泉進次郎是認真的嗎？沒想到他真的把這個問題當成一回事。

網友提出「哥吉拉登陸東京」或「外星艦隊入侵地球」問題，源自去年秋田遇熊害。（翻攝自X）網友提出「哥吉拉登陸東京」或「外星艦隊入侵地球」問題，源自去年秋田遇熊害。（翻攝自X）

2025年10月秋田發生熊害，小泉進次郎派遣「陸將補」（相當於少將）高官坐鎮，因此網友想知道如果真的發生「哥吉拉登陸東京」或「外星艦隊入侵地球」，日本是否有對策及能力保護國民。小泉進次郎首度在公開場合稱讚陸上自衛隊的精銳部隊，認為「特殊作戰群」為了應對任何想像的到的危險，正在日以繼夜進行高強度訓練。

面對這類科幻級別的假設，小泉進次郎並未一笑置之，反而語氣堅定地給出了正面肯定的答案：「自衛隊就是為了應對『所有事態』而存在的」意外讓人覺得安心。

小泉進次郎的Podcast網站紅框處就是關於哥吉拉入侵東京的內容。（翻攝自小泉進次郎Podcast官網）小泉進次郎的Podcast網站紅框處就是關於哥吉拉入侵東京的內容。（翻攝自小泉進次郎Podcast官網）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中