娛樂 音樂

CORTIS也喜歡！台灣頌缽大師田定豐揪400人共振 八點檔女神現蹤

〔記者張釔泠／台北報導〕近年來「頌缽療癒」在全球爆紅，韓國夯團CORTIS也以「迷你銅缽」作為專輯亮點，音樂人田定豐和靈性導師朱衍舞今天（1／11）舉辦暢銷新書「敲出自我療癒力」分享會，便號召20多位金鐘、金曲藝人一起參與演出無排練的頌缽音樂會，與主演者共同構成了極具張力的聲波矩陣。

田定豐邀來方馨、林辰唏等藝人好友共襄盛舉。（唱戲世界娛樂提供）田定豐邀來方馨、林辰唏等藝人好友共襄盛舉。（唱戲世界娛樂提供）

這20多位藝人在上台前幾乎全是頌缽新手，演出正式開始前的短短30分鐘，田定豐與朱衍舞才在後台進行了一場頌缽特訓。兩位老師將頌缽最核心的磨缽與敲缽兩大高難度技巧，濃縮成精華傳授給藝人們。藝人們展現專注，共同創造出一個前所未見的「巨型音場」，將現場 400 多位粉絲環繞包圍在強大的聲波振動中。

田定豐為藝人特訓。（唱戲世界娛樂提供）田定豐為藝人特訓。（唱戲世界娛樂提供）

此舉在規模與形式上已超越了2025年4月在印度的蓋亞佛教僧侶375人同步頌缽，田定豐開心表示：「今年我們用400人的共振能量震撼全場，年底我們更要號召500人同時頌缽，正式申請金氏紀錄認證，讓世界看見台灣的療癒實力！」

田定豐號召藝人一起體驗共振能量。（唱戲世界娛樂提供）田定豐號召藝人一起體驗共振能量。（唱戲世界娛樂提供）

參與音樂會的林辰唏與陳謙文表示，這次挑戰最神奇之處在於「完全沒有彩排」，已經不只是表演，而是一場深層的心靈洗禮；金鐘主持人廖科溢與魏華萱形容身心彷彿被徹底「格式化」；八點檔女神方馨則驚嘆「這種放鬆感比SPA更深層」。

田定豐為廖科溢特訓。（唱戲世界娛樂提供）田定豐為廖科溢特訓。（唱戲世界娛樂提供）

