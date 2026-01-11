AOA珉娥揭家暴性侵後再發聲 親吐取消見面會原因

韓國女團AOA出身的珉娥宣布23日取消個人粉絲見面會。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女團AOA出身的珉娥，宣布23日取消個人粉絲見面會後，首度親自發聲，字裡行間滿是疲憊與自責。

珉娥元旦發布多篇長文，揭開埋藏34年的生命傷痕，包括曾遭家暴、性侵等陰影；今日她於社群再度發文，坦言自己一度申請永久刪除IG，卻仍收到許多粉絲溫暖的鼓勵訊息，發現「連說一句話、好好交代近況的地方都沒有」，才決定重啟帳號。

她為粉絲見面會臨時喊卡深深致歉，表示取消並非臨時起意，而是基於身心狀況尚未穩定，經紀公司以她的健康為最優先考量所做出的決定。她反覆向粉絲道歉，直言「因為我，讓大家失去期待已久的相聚時光」，目前不論身體或心理都仍在恢復階段，只能專心把重心放在重新站穩生活節奏上，也承諾若有一天能真正好起來，會再努力與粉絲見面。

先前傳出經紀公司將「強硬提告惡意留言者」，珉娥透露，目前並沒有實際進行中的法律程序，若要走法律途徑，必須由她本人先提出刑事告訴，再交由公司處理民事部分，「但以我現在的狀態，真的沒有那樣的力氣」。

不過，她也坦言，對於特別惡意、已造成嚴重傷害的留言與私訊，自己都有留存證據，必要時仍會鼓起勇氣面對。

