自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

AOA珉娥揭家暴性侵後再發聲 親吐取消見面會原因

韓國女團AOA出身的珉娥宣布23日取消個人粉絲見面會。（翻攝自Naver）韓國女團AOA出身的珉娥宣布23日取消個人粉絲見面會。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女團AOA出身的珉娥，宣布23日取消個人粉絲見面會後，首度親自發聲，字裡行間滿是疲憊與自責。

珉娥元旦發布多篇長文，揭開埋藏34年的生命傷痕，包括曾遭家暴、性侵等陰影；今日她於社群再度發文，坦言自己一度申請永久刪除IG，卻仍收到許多粉絲溫暖的鼓勵訊息，發現「連說一句話、好好交代近況的地方都沒有」，才決定重啟帳號。

她為粉絲見面會臨時喊卡深深致歉，表示取消並非臨時起意，而是基於身心狀況尚未穩定，經紀公司以她的健康為最優先考量所做出的決定。她反覆向粉絲道歉，直言「因為我，讓大家失去期待已久的相聚時光」，目前不論身體或心理都仍在恢復階段，只能專心把重心放在重新站穩生活節奏上，也承諾若有一天能真正好起來，會再努力與粉絲見面。

先前傳出經紀公司將「強硬提告惡意留言者」，珉娥透露，目前並沒有實際進行中的法律程序，若要走法律途徑，必須由她本人先提出刑事告訴，再交由公司處理民事部分，「但以我現在的狀態，真的沒有那樣的力氣」。

不過，她也坦言，對於特別惡意、已造成嚴重傷害的留言與私訊，自己都有留存證據，必要時仍會鼓起勇氣面對。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中