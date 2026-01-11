自由電子報
娛樂 最新消息

帥照一次收藏！周渝民被拱脫掉和言承旭互驗胸肌 阿信出招讓吳建豪脫了

周渝民（左起）、阿信、吳建豪、言承旭，一起巡演建立好情誼。（相信音樂提供）周渝民（左起）、阿信、吳建豪、言承旭，一起巡演建立好情誼。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天阿信前陣子才忙完台中6場「回到那一天」演唱會，隨即又加入言承旭、吳建豪、周渝民，繼續進行「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，4人默契越來越好，也會在台上開玩笑逗弄彼此，更幫粉絲謀福利，一一互拱脫掉，還當場在台上「驗胸肌」。

繼上海站之後，「恆星之城」最近到成都巡演，4場將吸引6萬人欣賞，一開始4人就以新歌《放手一搏》的重節奏與16位舞者氣勢磅礡開場，演出中言承旭、吳建豪、周渝民就在歌迷力拱脫衣下秀肌情，唯有阿信包緊緊。

周渝民以劇中劇的方式將音樂舞蹈融入演出中。（相信音樂提供）周渝民以劇中劇的方式將音樂舞蹈融入演出中。（相信音樂提供）

面對歌迷喊脫掉，周渝民原本還求救：「這群人，莫名其妙要我脫掉。」阿信笑說：「要求雖然有點過分，但我相信絕對不是莫名其妙，我先看一下，我覺得可以脫，不至於莫名其妙。」周渝民大喊：「脫什麼啦，我都不懂啦！」

言承旭力求演出充滿新意。（相信音樂提供）言承旭力求演出充滿新意。（相信音樂提供）

之後周渝民在台上檢查言承旭的胸肌，阿信在另一邊檢查吳建豪的胸肌，畫面超荒謬逗趣，周渝民還對阿信說：「你今天包緊緊的。」下一秒阿信便敞開外套，周渝民笑說要把剪刀拿來剪阿信衣服。

阿信出招，數到3一起脫，沒想到最後周渝民跟言承旭竟脫吳建豪的外套，還問吳建豪有沒有嚇到，吳建豪說早就料到，還說衣服很貴，阿信則幫歌迷說話：「衣服雖然貴，都沒有大家來得珍貴。」被讚嘴巴超甜，最後吳建豪大方脫掉外套，裡面透明衣服展示健壯身材，周渝民還忍不住幫歌迷摸吳建豪胸肌，驗證好身材。

吳建豪在演出中展現全方位魅力。（相信音樂提供）吳建豪在演出中展現全方位魅力。（相信音樂提供）

除了合唱，4人也有各自SOLO時段，都用心準備表演，阿信則透露心情其實很緊張，和言承旭、吳建豪、周渝民同台像是作夢一樣，他說：「我以為跟他們合唱《流星雨》，過個偶像團體的癮就夠了，沒想到還跟他們開演唱會，這一生中沒想到他們會開演唱會與你是那麼近的距離。」

阿信演出經驗雖豐富，但坦言加入「恆星之城」巡演還是會緊張。（相信音樂提供）阿信演出經驗雖豐富，但坦言加入「恆星之城」巡演還是會緊張。（相信音樂提供）

