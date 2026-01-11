自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金唱片現場「瘋搶」相機引熱議 網友兩面立場吵翻

人氣韓團CORTIS。（資料照，記者王文麟攝）人氣韓團CORTIS。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕有「韓國葛萊美獎」之稱的第40屆金唱片獎昨（10）日於台北大巨蛋風光落幕，所有大咖韓星、人氣偶像團體都齊聚台北，讓粉絲相當興奮，不過在頒獎典禮過程燈中，台下有觀眾違反「不得攜帶相機入場」規定，遭工作人員及保全阻止，甚至有肢體接觸，此現象今（11）引起韓國論壇theqoo熱烈討論，網友立場兩極，論戰激烈。

金唱片現場發生違規行為，保全上前阻止。（讀者提供）金唱片現場發生違規行為，保全上前阻止。（讀者提供）

韓國網友在theqoo上發布一則「像抓罪犯一樣壓制大砲攝影而引發爭議的金唱片」，起因是金唱片頒獎典禮現場，有觀眾檢舉某些人違規攜帶大砲相機入場，工作人員、保全上前阻止，有人死不認錯，更不願交出相機。其中有的影片明顯可看出保全搶過觀眾所持的單眼相機，掀起是否執法過當的討論。

金唱片現場發生違規行為，造成韓國論壇theqoo熱議。（讀者提供）金唱片現場發生違規行為，造成韓國論壇theqoo熱議。（讀者提供）

認為不合理的網友認為，處理方式太過誇張，雖然違反拍攝規定，也不該強行搶奪，尤其現場工作人員並非警察，認為執行太過；另有一派網友堅持主辦方早就公布「不得攜帶大砲相機入場」的規定，這些觀眾等於明知故犯，要求對方交出相機不配合就算了，甚至緊抱攝影設備不放，逼得保全必須以強硬態度面對。

出席金唱片獎的女星IVE張員瑛。（資料照，記者王文麟攝）出席金唱片獎的女星IVE張員瑛。（資料照，記者王文麟攝）

主辦方早就規定禁止攝影，這些人手持的大砲相機不但遮擋了後方觀眾視線，更有可能造成影像外流、侵權等商業利益受損，因此違規就該被取締、處罰。

對於這個問題，金唱片主辦單位尚未向外說明。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中