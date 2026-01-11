金唱片現場「瘋搶」相機引熱議 網友兩面立場吵翻

人氣韓團CORTIS。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕有「韓國葛萊美獎」之稱的第40屆金唱片獎昨（10）日於台北大巨蛋風光落幕，所有大咖韓星、人氣偶像團體都齊聚台北，讓粉絲相當興奮，不過在頒獎典禮過程燈中，台下有觀眾違反「不得攜帶相機入場」規定，遭工作人員及保全阻止，甚至有肢體接觸，此現象今（11）引起韓國論壇theqoo熱烈討論，網友立場兩極，論戰激烈。

金唱片現場發生違規行為，保全上前阻止。（讀者提供）

韓國網友在theqoo上發布一則「像抓罪犯一樣壓制大砲攝影而引發爭議的金唱片」，起因是金唱片頒獎典禮現場，有觀眾檢舉某些人違規攜帶大砲相機入場，工作人員、保全上前阻止，有人死不認錯，更不願交出相機。其中有的影片明顯可看出保全搶過觀眾所持的單眼相機，掀起是否執法過當的討論。

金唱片現場發生違規行為，造成韓國論壇theqoo熱議。（讀者提供）

認為不合理的網友認為，處理方式太過誇張，雖然違反拍攝規定，也不該強行搶奪，尤其現場工作人員並非警察，認為執行太過；另有一派網友堅持主辦方早就公布「不得攜帶大砲相機入場」的規定，這些觀眾等於明知故犯，要求對方交出相機不配合就算了，甚至緊抱攝影設備不放，逼得保全必須以強硬態度面對。

出席金唱片獎的女星IVE張員瑛。（資料照，記者王文麟攝）

主辦方早就規定禁止攝影，這些人手持的大砲相機不但遮擋了後方觀眾視線，更有可能造成影像外流、侵權等商業利益受損，因此違規就該被取締、處罰。

對於這個問題，金唱片主辦單位尚未向外說明。

