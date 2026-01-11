「台版水原希子」現身！林依晨師妹美到讓攝影師狂讚

林奕嵐新年希望嘗試製作酸麵包。（周子娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林依晨率領師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙、孫麥傑一同拍2026年全新年曆。其中林奕嵐氣場爆發，拍攝現場讓攝影師當場大讚：「好像水原希子！」談到新年新希望，剛結束一部影集拍攝的她替自己設下一個小目標，嘗試製作酸麵包。喜歡料理的她笑說，這是一場關於耐心與生活節奏調整的練習，也和她投入角色、鑽研劇本的狀態不謀而合。

若要奕嵐向她在紐約的朋友介紹過年，她毫不猶豫選擇從美食下手，認為一起分享食物，最能感受年節的溫度。

袁漠遙為戲大膽剪掉20公分長髮。（周子娛樂提供）

而袁漠遙憑《第一次遇見花香的那刻2》入圍2025年金鐘獎最具潛力新人，近期為了新作品大膽剪掉20公分長髮，也重新感受表演帶來的自由與限制。雖然新造型沒趕上年曆拍攝，她笑說，很可惜剪短後騎馬時不能甩髮或綁馬尾，但短髮讓她整個人更俐落。

談到年曆，她寫下「成為角色前，自己也該是精彩的」，希望先成為完整的自己，才能更理解與共感角色的生活、融合，變得更加精彩。熱愛騎馬的她，也用「馬」字送上新年祝福：「祝大家新的一年，馬上有錢、馬上不累、馬上睡到自然醒！」

孫麥傑謙遜大方受業界讚賞。（周子娛樂提供）

此外，有著「面殺微笑暖男」之稱的孫麥傑拍攝時穿上全黑與灰格紋西裝造型，展現酷帥與溫暖並存的雙重魅力。前些時間才結束一部影集的拍攝，讓他對表演更有興趣，近期更去學習發聲，希望能精進自己的表演實力。他透露自己最想挑戰內斂、情緒層次豐富的角色：「不一定要話多，而是能用眼神說故事，那種表面平靜、內心翻湧的角色，有夠迷人。」被問到想合作的對象，他笑說：「有夢最美！如果有機會真的想跟張鈞甯前輩一起拍戲。」

