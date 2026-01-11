大咖天后復出倒數！搶當閨蜜製作人名單曝光了

音樂人田定豐和靈性導師朱衍舞舉辦新書「敲出自我療癒力」分享會。（唱戲世界娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「蜜雪薇琪」成員蜜雪今（11日）受邀出席田定豐 X 朱衍舞舉辦的「敲出自我療癒力」簽書會與360°聲波體驗，她表示自己雖僅接觸1個多月，「 它會讓我沉澱下來腦波的很多雜訊，現在腦海還是在（頌缽）頻率，忘掉很多很煩的事情」，至於「蜜雪薇琪」何時合體，蜜雪則說：「只要薇琪有時間，我們隨時都可以合體。」

蜜雪今天出席頌缽音樂會。（唱戲世界娛樂提供）

蜜雪正在籌備最新單曲，天后閨蜜「ELVA」蕭亞軒日前也再度站上跨年夜舞台，一連18分鐘唱跳氣場全開，在網路上引發熱烈迴響，不過蜜雪看完演出後的反應然是「我們為她捏了一把冷汗」，「知道這是很大型的演出，會擔心她受傷，畢竟她受傷都不會講」。

蕭亞軒經歷右髖關節骨折5次手術才又重返舞台，蜜雪覺得非常感動，而ELVA演出後直接喊話「演唱會見」，是否新巡演近了？蜜雪笑說：「這個我真的不清楚，要看她的經紀公司決定。」

蜜雪今天出席頌缽音樂會。（唱戲世界娛樂提供）

蜜雪今天親身體驗被30位導師包圍共振，驚艷地說：「第一次在如此巨大的音場中，感覺整個身心都被徹底沖刷過一遍，非常震撼！」她參加座談會前，還在為了工作的事情煩惱，但被音波療癒後，心情變得平靜，煩躁的頻率已經全都不見了。

她透露會準備一個頌缽在工作室裡，「當我被很多頻率打亂的時候，思緒失去判斷的時候，可以透過頌缽來讓自己回到一個最原始、自然的頻率，幫助自己更客觀的判斷。」也會寄給薇琪以及ELVA，一起感受共鳴跟平靜。

音樂人田定豐和靈性導師朱衍舞舉辦新書「敲出自我療癒力」分享會。（唱戲世界娛樂提供）

蜜雪坦言近期在新歌製作上遇到蠻多瓶頸，除了田定豐給予許多好的建議，ELVA也主動爭取要參加製作會議，提供專業意見，讓她忍不住打趣：「她再講下去我就要掛她名字，掛製作人！」

