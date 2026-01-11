中國拍反腐專題影片 驚見前農業部長唐仁健

中國官媒《央視》11至14日將播放反腐專題影片《一步不停歇 半步不退讓》，第一集預告出現唐仁健。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國官媒《央視》11至14日將播放反腐專題影片《一步不停歇 半步不退讓》，第一集內容就出現2024年在任上被抓到貪腐的前農業農村部部長唐仁健在鏡頭前懺悔。

預告片特別剪輯出唐仁健在鏡頭前表示：「紀律和規矩，要真當回事，真不要僥倖，但現在都是成為悔之晚矣的事情」。

唐仁健於2007年至2024年利用擔任中央財經領導小組辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任，，廣西壯族自治區黨委常委、自治區人民政府副主席、中央農村工作領導小組副組長兼辦公室主任，甘肅省委副書記、省長，農業農村部黨組書記、部長等職務時，直接獲通過他人非法收受財物。

在一審中唐仁健被宣判死刑，緩刑二年執行並沒收個人全部財產，並要求追繳犯罪所得及孳生利息，收賄金額高達人民幣2.68億元（約新台幣11億元）。

從影片中可看出央視亟欲表現中國打貪態度，不過，一個農業農村部長竟能貪汙收賄新台幣11億元，其餘腐敗官員誇張程度，自不言而喻。且令外界好奇的是，中國想表示的是打貪的決心？或是把唐仁健當作已完成打貪的成效，藉此轉移外界對官員貪腐的關注。

