娛樂 最新消息

JENNIE辣翻大巨蛋！豪送近40名舞者雷朋墨鏡「人人都有」

JENNIE送舞者一人一副雷朋墨鏡。（翻攝自IG）JENNIE送舞者一人一副雷朋墨鏡。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團BLACKPINK的成員JENNIE昨天（10日）在臺北大巨蛋舉行的第40屆金唱片頒獎典禮拿下4獎，成為大贏家。今天傳出她送給在場舞者一人一副雷朋墨鏡，慰勞舞者們的辛苦，消息一出立刻被網友讚爆。

JENNIE昨天率領目測將近40位舞者登上台北大巨蛋，一連表演了《Filter》、《Damn Right》以及《like JENNIE》，國際級的表演絕對是昨天晚上最精彩的壓軸，除了JENNIE之外，舞者們也功不可沒，一起打造了這個華麗的舞台。

JENNIE的舞者不分男女，大家都有雷朋墨鏡。（翻攝自IG）JENNIE的舞者不分男女，大家都有雷朋墨鏡。（翻攝自IG）

事後，舞者JyoJyo在IG上發文，表示：「我不敢相信已經完成了這個表演，從練習室一路到台灣的舞台，站在台上真是興奮又有趣。」她除了曬出JENNIE與舞者「TEAM Jen」的照片之外，另一張照片中，她與另外4位舞者都曬出雷朋墨鏡，寫著「From J」，男舞者KRUMPPY CHO也曬出同款雷朋，並感謝JENNIE，看起來就是JENNIE送給舞者的禮物沒錯。

在家裡看金唱片轉播的JISOO，也感謝粉絲。（翻攝自IG）在家裡看金唱片轉播的JISOO，也感謝粉絲。（翻攝自IG）

昨天晚上，JENNIE除了個人獎項之外，也代表BLACKPINK的《JUMP》領取數位音源獎，她在台上也提及了成員們，而JISOO也守在電視機前收看，開心的說：「BLACKPINK也拿到獎了！謝謝BLINK！」不過看著不停上台的JENNIE，JISOO也感嘆「好忙餒」。

