胡瓜《大集合》玩遊戲被質疑「作弊耍賴」！董至成連摔三次糗態曝

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜主持的《綜藝大集合》本週前往宜蘭壯圍「番社同安廟」錄影。當地因早年居住噶瑪蘭族而稱「番社」，並長年由玄天上帝庇佑農耕與居民生活。節目也以「玄天上帝挑戰賽」向主神致敬。

胡瓜扮成龜王。（民視提供）

八位挑戰者經三輪競爭後，進入「神龜抬頭四隻翹」最終戰，由在地媽媽對上劉璇。劉璇火力全開，兩回合即獲勝。就在眾人以為結束時，「龜王」驚喜登場。

請繼續往下閱讀...

阿翔笑稱：「龜王目前戰績是2勝6敗！」沒想到上台後的龜王先轉錯方向、再把頭套弄掉，才讓全場發現原來是胡瓜本人，現場爆笑。

胡瓜扮龜王錄影。（民視提供）

正式對決後，劉璇先拿下一局，胡瓜隨後扳平。關鍵第三局兩人你來我往，一路打到第十回合才分出勝負，最終由胡瓜成功逆轉，將戰績更新為「3勝6敗」，氣氛嗨翻。接著登場的「進擊的貪食蛇」更是超耗體能。每隊七人坐折疊椅、以彈跳方式前進，先摸到對手尾巴者獲勝。觀眾組一上場速度驚人，藝人隊瞬間亂成一團，連董至成都成了拖油瓶。

胡瓜玩遊戲一度被藝人們質疑耍賴。（民視提供）

為求公平，胡瓜更直接加入學生組迎戰藝人隊，結果第一回合就被抓到尾巴。他立刻喊冤：「他們脫節！」藝人隊也強烈反駁，還因偏離軌道被判重來。第二次開始，胡瓜組又自己脫節，他再度喊暫停，引發藝人隊質疑他「耍賴」。兩組鬧得笑點滿滿，只能再重比。玩到第五輪時，董至成連摔三次，眾人笑到不行。最終由學生組拿下勝利。

董至成連摔三次現場狂笑。（民視提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法