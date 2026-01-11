自由電子報
娛樂 電影

九把刀《功夫》撞名星爺經典作 本人親解謎原因超暖

九把刀新片《功夫》和周星馳的經典電影《功夫》同名，今出面解惑。（資料照，記者陳逸寬攝）九把刀新片《功夫》和周星馳的經典電影《功夫》同名，今出面解惑。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕九把刀新片《功夫》將於賀歲檔隆重上映，恰巧片名和「星爺」周星馳的經典電影《功夫》同名，不少網友對此好奇，兩者是否有所關聯？對此，九把刀今（11）在臉書出面解惑，一本正經的解答帶著滿滿自嘲，還順手丟出一堆笑點。

關於兩部「功夫之謎」，九把刀直接在臉書攤開時間軸。他透露，早在2001年，小說《功夫》就已在BBS世界連載，還曾拿下小說板的人氣票選冠軍，當年讀者擠爆留言板、情緒激動到「邊哭邊跪」，堪稱網路文學的早期盛況。

九把刀《功夫》早在2001年就已在BBS世界連載。（翻攝自臉書）九把刀《功夫》早在2001年就已在BBS世界連載。（翻攝自臉書）

只是，那個年代網路紅不等於出版順利，他的實體書之路其實走得非常慢，直到2004年才正式由出版社推出小說《功夫》。

巧合就發生在同一年年底，周星馳的《功夫》上映了。於是，曾有記者打電話問九把刀，「周星馳是不是抄了你的《功夫》？」他回憶當時滿頭問號，直說「功夫」本來就是再普通不過的詞，撞名根本不值得大驚小怪，不忘強調自己是星爺鐵粉，沒有要蹭話題或炒作。

故事最有戲的轉折在後面。這件事後來真的傳到周星馳耳中，對方不但沒有不悅，還託朋友送來一張親筆簽名的《功夫》電影海報，上頭寫著「給親愛的九把刀」，讓他驚喜到不行。這張海報至今仍被他珍藏，只是多年沒翻出來，還自嘲「當年只在朋友來家裡打麻將時拿出來炫耀過」。

至於《功夫》真的拍成電影，是否考慮改名？九把刀其實也「腦內風暴」過一輪，還列出一串堪稱迷因等級的備案，從《功夫之不是那個功夫》、到《功夫之一打再打》，甚至連「看了會很害羞的版本」都被他拿來自嘲。

最後他還是拍板一句話：「功夫就功夫啊！」九把刀《功夫》2月13日新春賀歲檔在台上映。

點圖放大
點圖放大

