娛樂 電視

林依晨跳出舒適圈！合作「超大咖導演」經典作品重現

〔記者蕭方綺／台北報導〕林依晨率領師弟妹林奕嵐、牧森、袁漠遙、孫麥傑一同拍攝2026年年曆，而這年曆邁入第14年，林依晨每一年完成年曆時的心情都不盡相同。今年她寫下「躍出舒適圈」當作新年的一段註解，並非刻意替自己設定目標，而是不斷提醒自己，不要因為熟悉就停下腳步。

林依晨（中）率領師弟妹牧森（左起）、袁漠遙、林奕嵐、孫麥傑一同拍攝年曆。（周子娛樂提供）林依晨（中）率領師弟妹牧森（左起）、袁漠遙、林奕嵐、孫麥傑一同拍攝年曆。（周子娛樂提供）

她在演藝作品上持續突破，主演並入圍金馬獎最佳女主角的電影《深度安靜》將於3月20日上映，更即將加入導演賴聲川的舞台劇經典之作《暗戀桃花源》，作品如火如荼地排練中。

她也藉此向一路支持的粉絲表達感謝：「謝謝你們一直都在，期許我們能持續產出好質感的影劇作品回報大家，陪伴大家度過生命中重要或困難的時刻。」

林依晨今年要跳出舒適圈。（周子娛樂提供）林依晨今年要跳出舒適圈。（周子娛樂提供）

另外，她的師弟牧森憑電影《進行曲》入圍2025年金馬獎最佳新演員，初嚐走紅滋味，戲劇與活動邀約不斷。對於演藝事業快速起步，工作邀約接連不斷讓戲與戲之間的轉換時間有限，壓力隨之而來。他坦言：「我已經覺得我很幸運，接下來的每個作品我很喜歡，也都很有挑戰。」

牧森憑電影《進行曲》入圍2025年金馬獎，演藝事業快速起步。（周子娛樂提供）牧森憑電影《進行曲》入圍2025年金馬獎，演藝事業快速起步。（周子娛樂提供）

目前他也正努力在忙碌中找回生活與工作的平衡。春節將至，被問到若用一道年菜形容自己，他毫不猶豫選擇蘿蔔糕，笑說這是每年過年一定會出現、看似簡單卻最貼近生活的存在。談及未來，他期待嘗試更多不同類型的作品，無論是文藝片、動作片、傳記人物、公路電影，甚至層次更深的反派角色，都想挑戰看看。

