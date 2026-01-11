自由電子報
娛樂 電視

張啟樂升格港仔台爸 當「洗屁屁」高手曝台港生子習俗差別

〔記者林欣穎／台北報導〕港星張啟樂來台發展6年，他的女兒在去年年底出生，晉升成為「港仔台爸」。問張啟樂初當爸爸有什麼感覺？他覺得一開始照顧小孩真的是超級累，尤其是剛從月子中心回到家的第一個晚上，小孩一直在哭鬧，喝完奶換好尿布都還是哭，讓他非常崩潰。

但他說經過一個月每天餵奶換尿布哄睡覺，現在已經駕輕就熟，更可以憑女兒的哭喊聲大概能猜到女兒在哭做什麼。他更說自己為女兒擦屁股換尿布的動作利落，更被太太稱自己為「洗屁屁」高手，可見張啟樂這位新手奶爸當得相當稱職。

張啟樂準備彌月禮盒送給親朋好友。（張啟樂提供）張啟樂準備彌月禮盒送給親朋好友。（張啟樂提供）

張啟樂的女兒剛滿兩個月，問張啟樂會不會辦百日宴？他說其實他很怕自己舉辦這種宴會，因為他說總覺得會有人不想出席，但卻為了「給面子」而被迫要出席，也會有人「不給面子」邀請卻不來，而且辦一次宴會其實很勞累，所以為了避免有這些情況出現，張啟樂說寧願少收紅包也不想辦宴會。

張啟樂升格當爸。（張啟樂提供）張啟樂升格當爸。（張啟樂提供）

雖然沒有辦桌，但張啟樂有按照台灣習俗準備彌月禮盒送給親朋好友，而他覺得這方面台灣跟香港很不一樣。張啟樂說：「台灣生兒子要送油飯，生女兒要送蛋糕或餅乾，但香港並沒有送彌月禮的習俗，所以當我把彌月禮盒送給一些住在台灣的香港朋友時，超過九成都不知道台灣有這樣的習俗，這也是一種台港文化差異。」

張啟樂說過去在台灣真的得到不少朋友的幫忙，所以這份喜悅都希望能夠跟所有朋友分享，因此禮盒準備超過200份，他說因為生女兒而用了不少積蓄，所以要更加努力，希望2026能夠在台灣有更多的演出機會。

點圖放大body

