已婚八點檔男星關「女子宿舍」找喘息 4窟放空求續命

〔記者蕭方綺／台北報導〕亮哲在三立八點檔《百味人生》中，角色不擇手段也要得到身分地位，引發觀眾熱烈討論。談到戲裡的情緒釋放方式有自己的小密室，亮哲也分享自身戲外經驗。他笑說現實生活中面對家中宛如「女子宿舍」的環境，男人確實需要屬於自己的喘息空間。除了在車上聽幾首歌，他也會躲進廁所待久一點，或透過去健身房運動短暫抽離高壓狀態，有時甚至躲進廚房小酌片刻，給自己一段安靜的時間。

亮哲在《百味人生》中被送到療養院，綁在病床上接受痛苦的電療。（三立提供）

他也透露搬進新家後因為沒有書房，兩個房間都留給孩子使用，生活空間幾乎沒有能完全「逃離」的角落，這樣的生活狀態，反而讓他更能理解角色處境，在高度壓力下，只能利用短短幾分鐘，讓自己放空、消化情緒，再重新回到生活與責任之中。

而亮哲笑說馬年迎來的「最大禮物」竟是經常一口氣超額的劇本台詞，「如果是紅包的厚度就好了。」他形容，當台詞量與情緒層次同時拉滿時，必須啟動「Turbo 模式」，強迫自己進入極度專注狀態，把大腦的「CPU 與暫存記憶體」全數開到最大，才能完整消化角色複雜的心理狀態。不過這樣的高強度投入也有後遺症，下戲後常常像「斷電」一樣，整個人瞬間安靜、放空。

亮哲在《百味人生》中長期壓抑情緒。（三立提供）

亮哲過去演過不少負面人格角色，但《百味人生》中的「江重生」是他至今感受最孤獨的一個。不同於以往反派仍有依靠對象，江重生因人生際遇與病況選擇封閉自己，站在不信任的邊緣搖搖欲墜。他形容角色必須長期壓抑情緒，才能維持冷靜，因此表面平靜的眼神與表情之下，其實早已翻湧無數情緒。隨著拍攝深入，亮哲也對角色產生憐憫，甚至在生活中刻意「離群」，幫助自己更貼近江重生孤僻、封閉的心理狀態。

日前拍攝一場亮哲因為陷害黃少祺被逮捕，然後因為他有生病，所以被送到療養院，綁在病床上接受痛苦的電療的劇情，亮哲乖乖躺在病床上被醫護人員五花大綁，開拍時就露出猙獰的面孔，配合被電療時的表情，他笑這場戲別以為躺在床上，其實拍起並不比其他劇情輕鬆。亮哲也補充，「江重生」之所以引發討論，正因為這次選擇與以往不同的詮釋方式。

