娛樂 最新消息

牛轉乾坤、馬到成功！高空特技紅內褲 Energy讓小巨蛋福氣滿滿

牛奶（左）、坤達挑戰10公尺高空彈簧特技。（相信音樂提供）牛奶（左）、坤達挑戰10公尺高空彈簧特技。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy今（11日）晚將繼續在台北小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會，回顧昨晚演出內容，除了牛奶與坤達的「牛轉乾坤」高空特技讓全場上萬粉絲驚呼連連，另外Toro被舞者脫掉長褲露出「馬到成功」紅色四角褲，也讓小巨蛋充滿迎接馬年來臨的喜氣。「準爸爸」書偉和阿弟的吉他抒情彈唱，也讓歌迷充滿新鮮感受，一如阿弟老婆送花所寫，他就是老婆心中的歌神。

阿弟老婆送花，稱他是心中的歌神。（記者陳慧玲攝）阿弟老婆送花，稱他是心中的歌神。（記者陳慧玲攝）

Toro（左二）露出「馬到成功」四角紅內褲逗笑粉絲。（相信音樂提供）Toro（左二）露出「馬到成功」四角紅內褲逗笑粉絲。（相信音樂提供）

昨晚小巨蛋場內有笑有淚，演出尾聲團員抒發心裡話，感動台下歌迷，坤達和書偉都提到發生閃兵風暴後的沉潛心境，團長牛奶則談到：「生活中很多柴米油鹽醬醋茶，真能站在舞台上表演，非常感謝雙向奔赴的感覺，能跳脫生活煩事，沉浸享受表演，把身體練回來。」他形容以前是賽車，後來沒辦法比賽，年久失修，感性說：「希望能一直表演下去，不然要停在停車棚動不了了。」

書偉（左）和阿弟吉他抒情彈唱。（相信音樂提供）書偉（左）和阿弟吉他抒情彈唱。（相信音樂提供）

阿弟談到：「有很多想法。」台下歌迷高喊：「不要哭！」他則撇說：「我是眼睛流汗，沒有要哭，幹嘛逼我。」接著談到：「演藝圈浮浮沉沉，看過風風雨雨，謝謝歌迷感覺像朋友、像一家人。」還哽咽說出：「我愛你們！」

Toro直言：「我反而會想哭，現在休團中，以前我是創團成員，父母不喜歡娛樂行業，現在家長還是會擔心，我爸媽第一次兩個一起來看我表演，過去跌跌撞撞，也有開心的時候，年紀慢慢大了，有的家族成員離開世界，消失，我積極感受和大家相處的感覺，希望爸媽看到對我們是放心的。」他也提到和Energy其他成員的感情：「不管低潮高潮，我們體驗所有事情，不停證明自己，像牛奶說的，我們會跌倒會蹲下，但一定會找到跳起來的方法，做給你們看。」

