娛樂 音樂

還記得《癡情玫瑰花》爆紅的他嗎？UNDER LOVER成員瘦成這樣回來了

〔記者張釔泠／台北報導〕 曾與玖壹壹合唱《癡情玫瑰花》的「UNDER LOVER」成員楊琳蟄伏三年再出發推個人首張專輯《FashEmo》，屢遇酸民攻擊的他獲天王羅志祥贈金句「不要臉才能撐住」，狠甩8公斤成功蛻變成型男再出發。

楊琳度過低潮重新出發。（上多利娛樂提供）楊琳度過低潮重新出發。（上多利娛樂提供）

儘管歷經團體解散，楊琳堅守歌唱夢，不但在去年十月跟柯有倫和宇洋鐘合發期間限定版單曲《08出門了》，更獲得羅志祥的賞識，特別找他寫歌並擔任專輯製作助理，楊琳視羅志祥為貴人，「小豬哥就像我生命裡的那道光！一直鼓勵我、支持我，在他身上學習到對音樂的專業態度與對夢想的堅持。」

楊琳、王萱在《不請自來》MV中有許多對手戲。（上多利娛樂提供）楊琳、王萱在《不請自來》MV中有許多對手戲。（上多利娛樂提供）

羅志祥更是他陪伴他度過低潮期的「心靈導師」，楊琳坦言有長達一年的時間因陷入低潮，「常聽到有人說『歌紅人不紅』或是『人家根本不認識你』，其實真的有被打擊到。」也感受到人情冷暖的現實面，甚至也有朋友直接斷聯，讓楊琳感嘆「我不會怪他們，也謝謝留在身邊的人」。

羅志祥伸出援手找楊琳共事，還常藉著聊天分享心事，楊琳表示：「小豬哥常跟我說，要夠『不要臉』才能撐得住，這句話我到現在都記得！」簡單直白的一句話，卻讓他學會放下包袱、專注把音樂做好。

楊琳首次演戲直呼壓力大。（上多利娛樂提供）楊琳首次演戲直呼壓力大。（上多利娛樂提供）

決心重新振作的楊琳，透過運動來改善身心狀況及體態，不僅每週到象山爬山訓練肺活量，一週三天早上六點起床去大安森林公園跑步來增進體力，也坦言先前有一段時間因為經濟壓力得開源節流，常常以一天只吃一餐的方式來省錢兼飲食控制，讓他因此在三個月內瘦下8公斤。

楊琳甩8公斤變型男。（上多利娛樂提供）楊琳甩8公斤變型男。（上多利娛樂提供）

首波主打歌《不請自來》MV則邀請戲劇女神王萱跨刀演出，導演在 MV 劇情中安排多場情緒濃烈的對手戲，首次挑戰演戲及哭戲的楊琳坦言壓力不小，所幸王萱身為專業演員，不僅哭戲一次到位，更主動帶著這位「戲劇小白」進入狀況。

