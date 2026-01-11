日本影帝紐約街頭互毆！西島秀俊一鏡到底零NG

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《最親愛的陌生人》於紐約實景拍攝，日本影帝西島秀俊不僅挑戰九成以上全英語演出，更在片中上演一鏡到底的「真實互毆」重頭戲。導演真利子哲也要求動作呈現「笨拙卻拚命」的真實感，西島秀俊刻意收起過往矯健身手，在情緒失控下本能反擊，最終零NG一氣呵成完成拍攝，精準到位的神演技讓導演讚不絕口。

西島秀俊在《最親愛的陌生人》中與神秘男多尼打鬥。（甲上娛樂提供）

片中西島秀俊飾演沉迷於廢墟研究的學者「賢治」，在心急如焚追查兒子綁架案的過程中，與神祕男子多尼爆發肢體衝突。導演真利子哲也事前特別向他說明，這並非炫技式的動作場面，而是兩個不擅長打架的男人，在極端情緒下的本能反擊。

桂綸鎂在《最親愛的陌生人》飾演人偶藝術總監。（甲上娛樂提供）

拍攝當晚正值紐約寒冬且下著雨，雖然正式開拍時雨勢已停，地面仍佈滿積水，考量安全風險無法多拍，沒想到西島秀俊在高度壓力下，竟僅用一個Take便順利完成拍攝，成果讓導演直呼「完美」，也成為片中極具代表性的「真利子式暴力美學」場面。

桂綸鎂在《最親愛的陌生人》中與人偶共舞。（甲上娛樂提供）

除了西島秀俊的突破演出，桂綸鎂在片中飾演人偶劇藝術總監「珍」，事先特別接受美國芝加哥人偶劇藝術總監布萊爾湯瑪斯（Blair Thomas） 一對一指導，做足角色準備。電影開拍首日即拍攝她在鏡子前與人偶共舞的關鍵場面，象徵角色在母職與藝術理想之間的拉扯。布萊爾湯瑪斯盛讚：「她真的非常出色，每個動作與表情都蘊含悲痛與美感。」桂綸鎂也分享：「拍完那場偶戲後，我完全理解為什麼珍會如此熱愛人偶劇，那是一種無法割捨的生命狀態，很感謝導演這樣的安排。」

西島秀俊在《最親愛的陌生人》中追查兒子失蹤案。（甲上娛樂提供）

西島秀俊在《最親愛的陌生人》收斂矯健身手，呈現笨拙卻真實的打戲。（甲上娛樂提供）

西島秀俊在《最親愛的陌生人》中，飾演對廢墟著迷的學者。（甲上娛樂提供）

片商同時宣布，將於1月17日在信義威秀影城舉辦《最親愛的陌生人》影人場，桂綸鎂將親臨現場，分享與西島秀俊首度合作的幕後祕辛，詳細售票資訊將於近日公布，敬請鎖定甲上娛樂與威秀影城官方粉絲團。電影將於1月16日上映。

