自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

日本影帝紐約街頭互毆！西島秀俊一鏡到底零NG

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《最親愛的陌生人》於紐約實景拍攝，日本影帝西島秀俊不僅挑戰九成以上全英語演出，更在片中上演一鏡到底的「真實互毆」重頭戲。導演真利子哲也要求動作呈現「笨拙卻拚命」的真實感，西島秀俊刻意收起過往矯健身手，在情緒失控下本能反擊，最終零NG一氣呵成完成拍攝，精準到位的神演技讓導演讚不絕口。

西島秀俊在《最親愛的陌生人》中與神秘男多尼打鬥。（甲上娛樂提供）西島秀俊在《最親愛的陌生人》中與神秘男多尼打鬥。（甲上娛樂提供）

片中西島秀俊飾演沉迷於廢墟研究的學者「賢治」，在心急如焚追查兒子綁架案的過程中，與神祕男子多尼爆發肢體衝突。導演真利子哲也事前特別向他說明，這並非炫技式的動作場面，而是兩個不擅長打架的男人，在極端情緒下的本能反擊。

桂綸鎂在《最親愛的陌生人》飾演人偶藝術總監。（甲上娛樂提供）桂綸鎂在《最親愛的陌生人》飾演人偶藝術總監。（甲上娛樂提供）

拍攝當晚正值紐約寒冬且下著雨，雖然正式開拍時雨勢已停，地面仍佈滿積水，考量安全風險無法多拍，沒想到西島秀俊在高度壓力下，竟僅用一個Take便順利完成拍攝，成果讓導演直呼「完美」，也成為片中極具代表性的「真利子式暴力美學」場面。

桂綸鎂在《最親愛的陌生人》中與人偶共舞。（甲上娛樂提供）桂綸鎂在《最親愛的陌生人》中與人偶共舞。（甲上娛樂提供）

除了西島秀俊的突破演出，桂綸鎂在片中飾演人偶劇藝術總監「珍」，事先特別接受美國芝加哥人偶劇藝術總監布萊爾湯瑪斯（Blair Thomas） 一對一指導，做足角色準備。電影開拍首日即拍攝她在鏡子前與人偶共舞的關鍵場面，象徵角色在母職與藝術理想之間的拉扯。布萊爾湯瑪斯盛讚：「她真的非常出色，每個動作與表情都蘊含悲痛與美感。」桂綸鎂也分享：「拍完那場偶戲後，我完全理解為什麼珍會如此熱愛人偶劇，那是一種無法割捨的生命狀態，很感謝導演這樣的安排。」

西島秀俊在《最親愛的陌生人》中追查兒子失蹤案。（甲上娛樂提供）西島秀俊在《最親愛的陌生人》中追查兒子失蹤案。（甲上娛樂提供）

西島秀俊在《最親愛的陌生人》收斂矯健身手，呈現笨拙卻真實的打戲。（甲上娛樂提供）西島秀俊在《最親愛的陌生人》收斂矯健身手，呈現笨拙卻真實的打戲。（甲上娛樂提供）

西島秀俊在《最親愛的陌生人》中，飾演對廢墟著迷的學者。（甲上娛樂提供）西島秀俊在《最親愛的陌生人》中，飾演對廢墟著迷的學者。（甲上娛樂提供）

片商同時宣布，將於1月17日在信義威秀影城舉辦《最親愛的陌生人》影人場，桂綸鎂將親臨現場，分享與西島秀俊首度合作的幕後祕辛，詳細售票資訊將於近日公布，敬請鎖定甲上娛樂與威秀影城官方粉絲團。電影將於1月16日上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中