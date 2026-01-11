澎湖鄰居小時玩伴！ 阮虔芷揭與趙學煌緣分

趙學煌（前）和王琄在《再見，忠貞二村》有精湛演出。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人趙學煌2000年在中國北京因車禍造成下半身癱瘓，坐輪椅26年，昨（10）日因病過世，享壽69歲。

當年在北京出車禍，趙學煌搭機返台治療，好友寇世勳、林在培、田平春等人特地到機場，寇世勳和趙學煌曾合作《秋水伊人》、《一剪梅》，昨得知老友噩耗，寇世勳沉痛表示：「學煌，你終於解脫了；記得在天上好好護佑你最愛的家人⋯⋯一路好走！」言語間萬分不捨。

因演出《星星知我心》、《新白娘子傳奇》、《啞妻》等電視劇走紅的資深製作人阮虔芷，昨晚也難掩悲傷心情在臉書發文透露正準備睡覺，刷著手機映入眼簾的是趙學煌走了，想著趙學煌是她澎湖鄰居、小時玩伴，「他住光復路35巷，我家住37巷，整整大我1歲1個月。」

趙學煌出車禍後躺在床上，阮虔芷曾去探望，「他撐著笑臉，我知道他心裡苦，但人生無奈，學煌，辛苦了，一路好走。」

2005年，趙學煌在車禍後接受資深藝人梁修身邀請演出《再見，忠貞二村》癱瘓父親一角，他在劇中細膩演技，一舉入圍金鐘獎視帝，2007年接受娛樂圈探訪，雖已癱瘓7年，依舊精神奕奕聲如洪鐘喊：「活著真好！」

