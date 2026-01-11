戲劇男神劉宇寧生日後開唱0.3秒門票秒殺 自爆不敢吃麻辣鍋原因

〔娛樂頻道／綜合報導〕演出過《折腰》、《一念關山》等戲的中國男神劉宇寧，1月8日剛過完36歲生日，昨（10日）起一連兩天舉辦演唱會，兩場2.4萬張門票，在開賣後0.3秒就秒殺完售，人氣發燒。

劉宇寧這兩天在成都開唱，演出中和粉絲閒聊，談到不敢去吃火鍋的原因，笑說之前常被網友說：「那麼多嘉賓就劉宇寧上廁所最多次。」自爆只要吃點辣的就容易拉肚子。他跟歌迷說，原本前晚累了一天，想去吃個成都火鍋，但最後還是什麼都沒吃，開玩笑說：「我跟你說這個事可大了，為什麼沒吃，就是因為你們啊，啥事都能賴對不對。」就怕自己頻上廁所再次變成話題，還提到之前有一場演出肚子特別難受，所以在演唱會之前，就算很想吃火鍋，最後也只能作罷。

請繼續往下閱讀...

劉宇寧生日後開唱，門票秒殺。（翻攝自微博）

另外劉宇寧也談到：「我上次去錄那個北京跨年，然後很多人在網路上討論說全場那麼多嘉賓就劉宇寧上廁所最多。」他也分享：「這些年呢，我也是因為工作的關係，所以每個城市基本上都飛，飛到這個地方，然後就到旅館吃點外賣。」他也提到前幾年到成都拍了他的第一部現代戲《做自己的光》，好奇問大家：「都看了嗎？演得怎麼樣，好不好？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法