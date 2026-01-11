自由電子報
娛樂

網紅演員夫妻檔撞死人 首發聲致歉

網紅演員夫妻檔楊傑宇、吳侑函（圖左）深陷風暴，昨晚吳侑函在IG限時動態首發聲（圖右）。（翻攝自IG）網紅演員夫妻檔楊傑宇、吳侑函（圖左）深陷風暴，昨晚吳侑函在IG限時動態首發聲（圖右）。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在奇幻愛情喜劇《地獄里長》有演出的藝人楊傑宇，近日與同為演員妻子吳侑函涉及開車撞人致死爭議，死者家屬在Threads不具名發文，控訴一對網紅演員夫妻撞死奶奶，事後僅賠12萬，還封鎖家屬社群帳號，相關線索被網友指向楊傑宇、吳侑函，昨晚吳侑函透過IG限時動態發聲致歉。

吳侑函表示這段時間正努力在支離破碎的日常中找回平靜，唯有讓自己保持穩定的狀態，才能更有力量去面對與處理後續相關事宜，同時也稱近期調整社群動態並非刻意隱匿任何事實，「因為我身為平凡人，在面對排山倒海的指控時， 這是我在瀕臨崩潰邊緣唯一的自我保護機制。」

吳侑函強調事發後，老公楊傑宇始終和家屬、保險公司以及警察機關保持聯繫，雙方從未中斷溝通；面對網路上鋪天蓋地的言論，她表示身心承受極大壓力，也因此感到生不如死，希望外界能給予這份案件一份尊重與處理空間，不要再出現惡意造謠、互相傷害言論。

死者家屬發文指控，事故發生時奶奶「行人綠燈走在斑馬線」，肇事後夫妻倆到靈堂「又哭又跪」，卻在社群平台封鎖家屬，相關發文曝光後迅速引發輿論炸鍋，網友紛紛要求當事人說清楚賠償與處理態度。

相關新聞：藝人夫妻涉開車撞人致死！家屬淚控「只賠12萬」悲憤揭內幕開戰

