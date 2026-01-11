自由電子報
娛樂 最新消息

代理孕母爭議 演員德馨：關於生命需要學習敬畏

德馨近日在三立八點檔《百味人生》為替陳珮騏解圍，在防波堤一路狂奔碎念，氣勢滿點。（資料照，三立提供）德馨近日在三立八點檔《百味人生》為替陳珮騏解圍，在防波堤一路狂奔碎念，氣勢滿點。（資料照，三立提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星德馨近日在三立八點檔《百味人生》為替陳珮騏解圍，頻出怪招，甚至直接「神明上身」，隨手抓起廟旗假裝起乩，在防波堤一路狂奔碎念，氣勢滿點，陳珮騏在旁拍戲都忍不住笑場連連，但德馨卻直呼：「這一段根本是體能地獄。」

戲中德馨不但要在防波堤上吊鋼絲，還得下海拍戲，「前一檔第一次吊鋼絲在大樓，第二次直接升級到海上，真的超可怕。」自嘲「一回生二回熟」，但求饒稱：「拜託不要有第三次！」

德馨搏命演出，私底下的她也很關心時事，最近炒的火熱代理孕母法案，昨她特別在臉書發文想起自己在揣摩角色時，常提及「身體是有記憶」，表示很多人認為代孕就像是「租一個房間」，孩子只是暫時住在裡面，基因是父母的，子宮只是環境，「事實上，生命遠比我們想像的更複雜、更神聖。」強調科學告訴我們，母體的情緒、壓力與賀爾蒙，其實會透過「表觀遺傳」影響胎兒。

發文中，德馨進一步形容孕育生命的過程並非只是基因的複製品，而是一場深度的交流，「代理孕母的每一次呼吸、每一份情緒起伏，都在無形中參與了胎兒基因的『開關』設定。」她說，當我們談論「傳承」時，往往只看到表層的DNA。但如果細想：那十個月的共生、心跳的共鳴，難道不會留下痕跡嗎？「子宮」從來不是一個冷冰冰的器皿，而是一個充滿變數與感應的生命場。

德馨表示，如果代孕涉及了孕母的情緒記憶，那麼這份「傳承」就已經不再只是求子者單純的遺傳，而是揉合了另一個女性生命經驗的「共同創作」，這讓她深刻感受到，生命是如此環環相扣，「在追求圓滿的同時，或許更應該敬畏這份超越科技、屬於母體與生命之間那份不可分割、也無法完全控制的神秘連結。」

最後德馨認為，關於生命，大家還有太多需要學習與敬畏的地方。

