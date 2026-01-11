自由電子報
娛樂 電視

（專訪）林辰唏不婚採「開放式關係」再交男、女友 9歲帥兒反應曝光

〔記者蕭方綺／專訪〕導演林立書執導影集《整形過後》，不只李進良和小禎愛女Emma獻出戲劇處女秀，林立書與伴侶林辰唏的9歲兒子Bio也參與演出。小大人如他，對爸媽是開放式關係曾提出意見，會直率表達「這樣不好」，林立書也曾問他：「如果今天媽媽在外面有其他男、女朋友？」兒子則皺眉回「這樣不行」，讓他們2人猜想兒子可能擔憂家庭會因此瓦解。

導演林立書。（記者王文麟攝）導演林立書。（記者王文麟攝）

只是兒子的煩惱歸煩惱，林立書與林辰唏依舊沒有要登記結婚、立定誓約。林立書坦言雙方若有其他交往對象，絕對不會瞞著兒子，一定會與他溝通，盡量讓他接受。不過他笑說天秤座的兒子很有獨立思考能力，喜歡辯論，「我跟他溝通是他贏，他媽媽跟他溝通是他媽媽贏。」也顯見家中地位，他自嘲家裡還有隻貓，「連貓的排序都會在我前面。」

林辰唏（左）和兒子Bio都有自由不羈靈魂。（翻攝自IG）林辰唏（左）和兒子Bio都有自由不羈靈魂。（翻攝自IG）

而Bio這回在《整形過後》飾演王渝萱的兒子，並不是他第一次客串戲劇，他已在影集《不夠善良的我們》演出林辰唏兒子小試身手。對於接戲，大人們很佛系，畢竟孩子從小在劇組長大，演戲如同玩遊戲，沒有一定要朝童星發展，畢竟受訪當天早上林立書還問過兒子未來志向，他只酷酷回：「不要變成跟你一樣幼稚就好。」讓爸爸碰了一鼻子灰。

導演林立書。（記者王文麟攝）導演林立書。（記者王文麟攝）

至於參與演出的酬勞，林立書認為兒子是個很有「現實感」的人，接戲前就得先清楚說明有沒有酬勞，即便無酬也無妨，但不能出爾反爾，因先前有次演出原本說好沒紅包，殺青後卻拿到錢，兒子直接退還給劇組，也算頗有個性。

王渝萱（左）和Bio在《整形過後》飾演母子。（六魚文創提供）王渝萱（左）和Bio在《整形過後》飾演母子。（六魚文創提供）

接戲拿到的酬勞，媽媽林辰唏有替他開戶頭存起來，林立書透露，上回一家人去日本玩，除了機票，其他兒子想買的東西，都得花自己的錢。

這次兒子在《整形過後》演出王渝萱的兒子，身為導演林立書說兒子對表演很有想法，「他會跟我討論說我覺得應該這樣演，我就說試試看。」導演自尊會受損？林立書一直認為導演就是一份工作，沒有什麼威嚴或地位，兒子的角色也不重，就當來玩。

點圖放大body

