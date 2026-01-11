相隔22年《雪天使》CP重逢了！Toro「舊愛」現身美成這樣

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy昨（10日）晚重返小巨蛋舉辦「ALL IN 全面進擊」演唱會，團員開心高喊：「我們回來了！」不只Energy回來了，《雪天使》女主角王宇婕，相隔22年也回來和Toro「重逢相聚」。

Toro重現《雪天使》主題曲，帶大家重返青春回憶。（相信音樂提供）

演唱會上，Energy團員各自有solo舞台表演，其中Toro重現當年演出《雪天使》的片頭曲《暴風雪》，以及片尾曲《忘了愛》，Toro 還特別穿上與MV 中相似的白色西裝登台，宛如從劇中走出來；而《雪天使》女主角王宇婕也驚喜現身台下，Toro笑說：「我也沒看過女主角20年後的樣子，今天女主角，王宇婕，我可以看看妳現在長什麼樣子嗎？」鏡頭拍到坐在觀眾席的王宇婕，Toro驚呼：「好美喔，這就是我的齊雪桐。」

請繼續往下閱讀...

《雪天使》女主角王宇婕驚喜現身小巨蛋，看Energy演唱會。（相信音樂提供）

44歲的王宇婕保養得很好，依舊亮麗，不料Toro竟說：「她今天腮紅畫好紅喔！」書偉虧Toro：「哪有你的內褲紅。」因為昨晚Toro被舞者脫下褲子，露出「馬到成功」紅色四角褲。

今晚6點Energy在小巨蛋還有一場演唱會，歌迷仍有機會在現場購票，這也是Energy休團期間最後一場萬人大型演出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法