紅到被詐騙盯上！《黑白大廚2》安成宰親自發聲示警

〔記者鍾志均／綜合報導〕隨著《黑白大廚2》熱度居高不下，評審安成宰卻親自出面「潑冷水」，原來是詐騙真的找上門了！

安成宰昨在個人社群罕見貼出一張「看起來很真」的紙本票券，並嚴肅提醒：「MOSU（安成宰經營的高級餐廳）並不會發行這種票券，希望不要再有人受害。」一句話引發網友關注與轉傳。

被點名的，正是他所經營、話題度極高的餐廳MOSU。詐騙票券不僅印有餐廳名稱，還煞有其事標註「日期、服裝規定」，甚至連「主廚簽名」都一應俱全，乍看像是高級餐廳限定活動的正式入場券，讓不少粉絲差點信以為真。

安成宰出面打擊詐騙。（翻攝自IG，合成圖）

由於設計得太逼真，才讓安成宰選擇親自跳出來滅火。他直言，這類票券完全非官方發行，呼籲大家不要因為對餐廳或主廚的喜愛而掉以輕心。

事實上，安成宰本來就是韓國餐飲圈的指標人物，過去他是韓國唯一經營米其林指南三星餐廳的主廚，近年又因Netflix《黑白大廚》，形象從高冷名廚一路走進大眾視野，自然成為不肖人士鎖定的目標。

不少網友看完貼文後直呼「現在連高級餐廳都能被假票詐騙」、「這張票如果沒提醒，真的會有人買單」，也有人感嘆：「紅到連詐騙都來蹭熱度，某種程度也是人氣認證。」

