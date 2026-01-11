自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

紅到被詐騙盯上！《黑白大廚2》安成宰親自發聲示警

〔記者鍾志均／綜合報導〕隨著《黑白大廚2》熱度居高不下，評審安成宰卻親自出面「潑冷水」，原來是詐騙真的找上門了！

安成宰昨在個人社群罕見貼出一張「看起來很真」的紙本票券，並嚴肅提醒：「MOSU（安成宰經營的高級餐廳）並不會發行這種票券，希望不要再有人受害。」一句話引發網友關注與轉傳。

被點名的，正是他所經營、話題度極高的餐廳MOSU。詐騙票券不僅印有餐廳名稱，還煞有其事標註「日期、服裝規定」，甚至連「主廚簽名」都一應俱全，乍看像是高級餐廳限定活動的正式入場券，讓不少粉絲差點信以為真。

安成宰出面打擊詐騙。（翻攝自IG，合成圖）安成宰出面打擊詐騙。（翻攝自IG，合成圖）

由於設計得太逼真，才讓安成宰選擇親自跳出來滅火。他直言，這類票券完全非官方發行，呼籲大家不要因為對餐廳或主廚的喜愛而掉以輕心。

事實上，安成宰本來就是韓國餐飲圈的指標人物，過去他是韓國唯一經營米其林指南三星餐廳的主廚，近年又因Netflix《黑白大廚》，形象從高冷名廚一路走進大眾視野，自然成為不肖人士鎖定的目標。

不少網友看完貼文後直呼「現在連高級餐廳都能被假票詐騙」、「這張票如果沒提醒，真的會有人買單」，也有人感嘆：「紅到連詐騙都來蹭熱度，某種程度也是人氣認證。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中