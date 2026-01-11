活著真好！ 趙學煌癱瘓5年演《再見，忠貞二村》有洋蔥

2005年5月公視召開記者會《再見，忠貞二村》記者會，坐著輪椅的趙學煌開心與劇中演員蔡燦得、黑人、唐志中與王琄同框合影。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人趙學煌昨晚經家屬證實，不幸於10日凌晨安詳過世，享壽69歲，演藝圈又痛失一位才華洋溢演員。

《自由時報》找到2005年趙學煌接受資深藝人梁修身邀請演出《再見，忠貞二村》癱瘓父親一角的珍貴照片，當年趙學煌在該劇中細膩演技，一舉入圍金鐘獎視帝，2007年他接受娛樂圈探訪，雖已癱瘓7年，趙學煌依舊精神奕奕聲如洪鐘笑著說：「活著真好！」

趙學煌妻子蔡秋蓉（左起）、趙學煌、王娟溫馨2005年1月留下珍貴合照。（資料照，公視提供）

回顧2005年5月，當時公視舉行《再見，忠貞二村》記者會，坐著輪椅的趙學煌開心與劇中演員蔡燦得、黑人、唐志中與王琄同框合影，當時的趙學煌氣色極佳笑燦爛，更與資深媒體人王偉忠相見歡。

趙學煌90年代因主演花系列《茉莉花開》、《又見天堂》、《再生花》、《野菊》、《琉璃花》、《紫櫻花》等劇，廣受觀眾歡迎，卻在2000年5月赴北京洽談新戲，回程途中遭遇車禍，造成胸部以下嚴重癱瘓，從此陷入低潮。

當時，趙學煌（左）還和王偉忠相見歡。（資料照）

當時的趙學煌，因脊神經病變嚴重，視覺和嗅覺受影響，生活重擔全落在妻子蔡秋蓉身上。所幸老婆不離不棄，始終陪伴在趙學煌身邊鼓勵，讓他有勇氣復出重拾他最愛的演戲。

