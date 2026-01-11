媽媽是資深迷妹！Jennie名字由來曝光 竟和李政宰有關

BLACKPINK成員Jennie媽媽是李政宰的粉絲。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團BLACKPINK成員Jennie出道後憑藉獨特的貓系外貌與舞台上可甜可酷的反差魅力，在全球累積超高人氣。不過，許多粉絲至今才發現，「Jennie」這個極具國際感的名字，其實並非藝名，而是來自媽媽滿滿追星情懷的真實本名，背後故事也再度引發討論。

原來Jennie的媽媽年輕時是資深韓劇迷，1995 年李政宰主演的人氣電視劇《沙漏》播出後，她立刻被男神魅力圈粉，甚至早早就替未來的孩子想好名字。當時她計畫，如果生下兒子，就要直接取劇中角色名「白在熙（Jae-hee）」，向偶像致敬。沒想到隔年迎來的是女兒，但她依舊不願放棄追星的浪漫，便選擇與「Jae-hee」韓文發音相近的名字「珍妮（Jennie）」，一圓迷妹心願。

這個名字不只承載了媽媽的青春回憶，也意外成為Jennie闖蕩國際舞台的一大優勢。簡單好記、全球通用的英文名，讓她在歐美市場發展時格外加分，不少粉絲也笑稱 Jennie 媽媽根本是「命名天才」，追星之餘還順手幫女兒鋪好未來的星途。

這段「追星命名」的趣事後來也傳進李政宰耳中。他在宣傳《魷魚遊戲》時，被問及這個故事，當場笑開懷，坦言自己看過相關影片，也對於當年的作品竟能跨越世代，影響到如今的世界級女團成員感到驚訝。他更大方表示自己同樣是 BLACKPINK 的粉絲，讓這段橫跨多年、跨世代的追星緣分，再添一筆溫馨趣味。

