自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

媽媽是資深迷妹！Jennie名字由來曝光 竟和李政宰有關

BLACKPINK成員Jennie媽媽是李政宰的粉絲。（翻攝IG）BLACKPINK成員Jennie媽媽是李政宰的粉絲。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團BLACKPINK成員Jennie出道後憑藉獨特的貓系外貌與舞台上可甜可酷的反差魅力，在全球累積超高人氣。不過，許多粉絲至今才發現，「Jennie」這個極具國際感的名字，其實並非藝名，而是來自媽媽滿滿追星情懷的真實本名，背後故事也再度引發討論。

原來Jennie的媽媽年輕時是資深韓劇迷，1995 年李政宰主演的人氣電視劇《沙漏》播出後，她立刻被男神魅力圈粉，甚至早早就替未來的孩子想好名字。當時她計畫，如果生下兒子，就要直接取劇中角色名「白在熙（Jae-hee）」，向偶像致敬。沒想到隔年迎來的是女兒，但她依舊不願放棄追星的浪漫，便選擇與「Jae-hee」韓文發音相近的名字「珍妮（Jennie）」，一圓迷妹心願。

這個名字不只承載了媽媽的青春回憶，也意外成為Jennie闖蕩國際舞台的一大優勢。簡單好記、全球通用的英文名，讓她在歐美市場發展時格外加分，不少粉絲也笑稱 Jennie 媽媽根本是「命名天才」，追星之餘還順手幫女兒鋪好未來的星途。

這段「追星命名」的趣事後來也傳進李政宰耳中。他在宣傳《魷魚遊戲》時，被問及這個故事，當場笑開懷，坦言自己看過相關影片，也對於當年的作品竟能跨越世代，影響到如今的世界級女團成員感到驚訝。他更大方表示自己同樣是 BLACKPINK 的粉絲，讓這段橫跨多年、跨世代的追星緣分，再添一筆溫馨趣味。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中