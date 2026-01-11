還沒開口就知道誰得獎！金唱片「先破梗」頒獎方式掀熱議

JENNIE金唱片橫掃4大獎。（讀者提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨晚金唱片頒獎典禮熱鬧登場，其獨特的頒獎方式也成為粉絲熱烈討論的焦點。相較於台灣金馬、金鐘、金曲在揭曉得獎名單前，慣例會先一次帶過所有入圍者、刻意營造懸念，金唱片的呈現手法則讓不少台灣觀眾直呼新鮮。典禮進行到關鍵時刻，官方攝影往往會在頒獎人開口前，先行走向真正的得獎者，鏡頭近距離對準其表情，準備捕捉那一瞬間最真實的反應，等同提前「破梗」，也讓藝人比觀眾更早一步知道結果。

實際進場的觀眾透露，只要看到官方攝影突然靠近某位藝人、鏡頭就定位，幾乎就能確定誰會得獎，當事人本人也心裡有數。雖然少了傳統頒獎典禮的驚呼瞬間，但也因此出現不少自然又可愛的畫面，有些得獎者在名字尚未被唸出前，就已經忍不住露出笑容，台下觀眾也跟著會心一笑，整體氣氛反而顯得輕鬆愉快。

此外，藝人候位席的動向，也成為現場觀眾「推理得獎名單」的另一個線索。由於有表演任務的藝人，通常會提前離席到後台準備，只要某位藝人不在座位上，幾乎就能先排除成為下一位得獎者的可能。這樣的細節，也讓整場典禮多了幾分「被看穿」的趣味。

像當晚剛結束舞台演出的Jennie，原本依慣例應該返回後台，卻很快回到藝人席就座，不久後由邊佑錫頒發的藝人大賞便揭曉她的名字，也再次印證不少藝人其實早已對結果心中有底。對台灣觀眾而言，這種幾乎同步曝光得獎者反應的頒獎方式，少了懸念，卻多了真實與人情味，也成為金唱片典禮最具話題性的特色之一。

