娛樂 最新消息

JENNIE來台參加頒獎機場被拍臭臉 陳沂逆風力挺

BLACKPINK的JENNIE昨登上紅毯氣勢全開，一身火紅色裝扮霸氣十足。（資料照，記者王文麟攝）BLACKPINK的JENNIE昨登上紅毯氣勢全開，一身火紅色裝扮霸氣十足。（資料照，記者王文麟攝）　　　

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天團BLACKPINK成員JENNIE於10日單槍匹馬參加在台北大巨蛋舉行金唱片頒獎典禮，一口氣拿下4項大獎，成為大贏家。

網紅陳沂隨即在臉書發文表示，JENNIE來台參加金唱片活動，在機場被拍到全程臭臉，甚至直接拿外套把臉蓋起來的畫面，「結果被台灣網友大炎上，說不想來台灣其實可以不用勉強。因為對比她在韓國機場還跟粉絲有說有笑，來台灣直接變臉，覺得她不尊重台灣。」

陳沂坦言自己也是JENNIE粉絲，連她也是覺得這樣的態度很不敬業，「身為偶像假笑是基本職業道德吧？就算內心再怎麼不情願，也得來個營業用笑容，親切跟粉絲揮手才行呀！」但某種層面，陳沂表示自己也挺欣賞JENNIE這種作風的。

陳沂說，她不爽也懶得跟你們陪笑，很真實在做自己，「說她耍大牌也沒什麼，啊人家就真的大牌啊，才有資格這麼做；罵她不尊重台灣，說她到歐美都笑臉迎人，反而顯示台灣的自卑，台灣要是市場夠大地位夠高，她來也是會陪笑一下的。」

