娛樂 最新消息

曹西平靈堂開放首日冷清 乾兒子忍悲痛發文

曹西平靈堂「大紅大紫」重現舞台人生。（冬瓜行旅提供）曹西平靈堂「大紅大紫」重現舞台人生。（冬瓜行旅提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人曹西平去年12月29日驟逝，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy打理，並由殯葬業者小冬瓜協助籌辦，靈堂昨（10）日在冬瓜行旅板橋會館設置完成，至1月26日下午時段開放各界親友與粉絲弔唁，並在27日上午10時30分，於台北市第二殯儀館懷愛館景行廳舉行追思告別式。

昨開放首日現場約有10多位忠實粉絲前往悼念，尚無演藝圈藝人現身。今（11）日一早約莫7點左右，Jeremy在曹西平生前臉書粉絲專頁發文說：「你們好，我是Jeremy，非常感謝各位幫忙四哥堂目前已設立完成，如需弔唁四哥，靈堂開始時間即日起至1/25，每日下午14:00-17:00（冬瓜行旅）220新北市板橋區長江路一段11號6樓。」

靈堂為呈現曹西平生前熱情奔放的性格，內部設計打破傳統，不僅選色鮮明活潑，視覺核心更巧妙融入他歷年的經典專輯名稱。現場特地擺放他當年華麗的打歌秀服與充滿趣味的海報，映入眼簾的一片大紅大紫，展現出強烈的「四哥風格」。

遺照部分則打破單一框架，採用多張帥氣生前照片輪播的方式，讓前來弔唁的親友能重溫曹西平容光煥發模樣。

點圖放大body

