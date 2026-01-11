自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂

〔記者李紹綾／台北報導〕資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。

楊貴媚。（翻攝自臉書）楊貴媚。（翻攝自臉書）

楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車禍病痛折磨了26年，終無病無痛的遨遊大千世界，當天使了。很捨不得，但我想這對他是最好的離苦得樂。」

趙學煌辭世。（資料照，記者潘少棠攝）趙學煌辭世。（資料照，記者潘少棠攝）

回憶起年輕時一起拍戲的時光，楊貴媚笑說，趙學煌個性豪邁有氣度，待人真誠又風趣，對劇組同事十分親切，對她這個「螢幕老婆」更是照顧有加。私下聚會時，他酒量不錯，偶爾也會和雷威遠等好友小聚小喝，最愛瓷瓶裝的金門高粱，「想到那些日子，真的很開心」。

除了不捨搭檔離世，楊貴媚也特別敬佩趙學煌的妻子。她感性表示，趙大嫂26年來對趙學煌照顧得無微不至，幾乎把所有生活重心都放在丈夫身上，每天都會和他分享生活點滴，兩個女兒也相當孝順，主動分擔照護爸爸的責任，讓人十分動容。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中