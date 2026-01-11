病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂

〔記者李紹綾／台北報導〕資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。

楊貴媚。（翻攝自臉書）

楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車禍病痛折磨了26年，終無病無痛的遨遊大千世界，當天使了。很捨不得，但我想這對他是最好的離苦得樂。」

趙學煌辭世。（資料照，記者潘少棠攝）

回憶起年輕時一起拍戲的時光，楊貴媚笑說，趙學煌個性豪邁有氣度，待人真誠又風趣，對劇組同事十分親切，對她這個「螢幕老婆」更是照顧有加。私下聚會時，他酒量不錯，偶爾也會和雷威遠等好友小聚小喝，最愛瓷瓶裝的金門高粱，「想到那些日子，真的很開心」。

除了不捨搭檔離世，楊貴媚也特別敬佩趙學煌的妻子。她感性表示，趙大嫂26年來對趙學煌照顧得無微不至，幾乎把所有生活重心都放在丈夫身上，每天都會和他分享生活點滴，兩個女兒也相當孝順，主動分擔照護爸爸的責任，讓人十分動容。

