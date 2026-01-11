「米其林排骨」怎麼選？《黑白大廚2》林盛根逛市場全說了

〔記者鍾志均／綜合報導〕《黑白大廚：料理階級大戰2》韓國官方YouTube昨（10）釋出新影片，主角是人氣暴衝的「白湯匙」主廚林盛根，觀眾第一個反應逗趣表示：「我是不是看錯頻道，來到《6點我的故鄉》？」

林盛根一出場就徹底無視「Netflix 美學」，他拿著自拍機像「扛武器」一樣衝進首爾望遠市場，邊走邊講、邊看邊聊，節奏非常自在，彷彿只是陪隔壁鄰居逛菜市場。

林盛根是《黑白大廚2》人氣參賽者之一。（翻攝自YouTube）

熟悉《黑白大廚2》的觀眾都知道，林盛根在節目裡以驚人手速、豪邁的料理方式，以及「守住韓食靈魂」的直球對決，成功征服評審味蕾。

比起米其林主廚的精緻語彙，林盛根更像會在廚房一邊流汗、一邊碎念的中年爸爸，也因此被封為「我們的爸爸」。這股「爸爸魅力」甚至讓他在網路上衍生出一長串暱稱，從「任哥」、「大叔猛獸」、「萬能醬座」，每個都比本名還紅。

影片中最受矚目的橋段，莫過於他親自走進肉舖，示範「肉類博士」的選肉哲學。面對曾讓評審白種元與米其林三星主廚安成宰都點頭的排骨料理，他一邊笑一邊傳授秘訣：「豬肉顏色一定要漂亮、偏鮮紅才行。」

林盛根在《黑白大廚2》瘋狂出菜人氣爆增。（翻攝自Netflix X）

接著還順手公開自家做法，從老泡菜燉排骨、到把豆子與豆腐壓碎增香，全程講得比教科書還實用。

除了逛市場，林盛根也首次聊到參加《黑白大廚2》的幕後祕辛。他坦言第一季其實就收過邀請，卻因為工作忙到錯過，直到第二季再度接到電話，他才下定決心，要透過節目把真正的韓食介紹給全世界。

節目播出後，林盛根意外踏入「粉絲互動新世界」，他笑說，現在天天研究IG，最重要的不是發文，而是「一定要回留言」，就算回不完，也要按個讚。

