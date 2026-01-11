自由電子報
娛樂 日韓

告別國民影帝！安聖基1993年「塵封親筆信」看哭全網

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影壇9日送別「國民影帝」安聖基，本該靜默的送行現場，因一封塵封多年的親筆信，再掀巨大情緒浪潮。

這封信由安聖基的兒子安多彬（音譯）公開，寫於1993年11月；短短文字曝光後，在韓網與社群間迅速擴散，不少人直呼「看到一半就不行了」。

信中，安聖基回憶起兒子出生的那一天，坦言第一次抱著那張「比自己拳頭還小、卻和自己一模一樣的臉」時，眼淚不自覺掉了下來。多年後再回頭看，兒子已長成穩重的大人。

安聖基生前寫給兒子的親筆信公開。（翻攝自IG，合成圖）安聖基生前寫給兒子的親筆信公開。（翻攝自IG，合成圖）

比起巨星父親的光環，信裡談的全是做人。安聖基沒有要兒子功成名就，也沒提及名聲與成功，而是叮嚀：「要謙虛、誠實、懂得去愛，要守時、要全力以赴；更要學會把失敗與悲傷，變成心靈的養分。」

他留下身為父親、同時也是男人的期許，即不要失去野心與勇氣。就算迷惘、跌倒，也要不斷挑戰，因為唯有如此，才能找到真正屬於自己的路。

信件最後的一句話，更被網友形容是「一生都該反覆閱讀的句子」。安聖基寫道：「在這個世界上，有一樣東西無論如何都無法被取代，那就是成為一個善良的人。」

韓國網友紛紛對該信件表達不捨，有人留言說：「難怪他一輩子演的角色，都那麼有人味。」也有人低聲回應：「他不只是好演員，是真的很好的大人。」

點圖放大header
點圖放大body

