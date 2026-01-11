爆紅到出家人也受不了！《黑白大廚2》善財法師捲名氣風暴

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》話題延燒，沒想到連「出家人」都被捲進「名氣風暴」！以白湯匙之姿闖進 TOP 7的善財法師，近日罕見吐露心聲，直言節目播出後，「生活變得有點困擾」。

安成宰（左）、善財法師。（翻攝自X，合成圖）

在評審安成宰主持的YouTube頻道最新影片中，他親自走訪寺院，與善財法師一起完成一桌清雅卻氣場驚人的寺院料理，兩人邊做邊聊《黑白大廚2》幕後故事，掀起觀眾共鳴。

被問「上節目後是不是更忙了？」善財法師的回答出乎意料，她笑說反而更少與人見面，甚至開始婉拒一些邀約，「現在需要休息一下。」

安成宰（右）和善財法師一起製作料理。（翻攝自YouTube）

一番話讓安成宰忍不住追問，是不是拍節目太累？沒想到善財法師輕描淡寫回應：「很好玩，比在寺裡修行、祈禱還輕鬆。」

只是，當安成宰好奇節目是否改變她的日常生活時，善財法師坦言：「反而變得不太方便。」無奈透露，許多人找上門來，想直接在寺院裡「朝聖式用餐」，讓她哭笑不得。

這段話一出，連安成宰都愣住，只能感嘆：「原來成名還有這種不方便的地方啊。」

影片曝光後，網友立刻熱議：「這就是沒有店址的米其林等級煩惱」、「大家冷靜一點，這裡不是訂位制」、「名氣連修行生活都追上了」。

